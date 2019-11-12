小丑西門町摟住「陌生長髮妹」：我也住板橋要不要一起搭車？　遭圍毆踹頭

記者陳俊宏／綜合報導

一名23歲沈姓男子扮成「小丑」（Joker）慶祝萬聖節，在台北市西門町搭訕一名女子，摟肩、扶腰還要跟對方回家。女子朋友發現後上前理論，雙方一言不合大打出手，打人和被打的共3人都互提告傷害。沈說，女子是心甘情願，並沒有被騷擾。

據了解，事發於萬聖節隔天清晨5時多，沈男在一間KTV外摟著一名長髮女子想要上車，但車走了還想試圖跟上去，「欸！我也住板橋耶，要不要一起搭？」不過，沈根本不認識女子，讓對方的鄭姓、丁姓男性友人上前理論。

▼扮成小丑的沈男摟住陌生女子。（圖／東森新聞）

▲▼沈男摟住陌生女子還摸腰。（圖／東森新聞）

雙方從馬路一路打到騎樓，其中沈男被打倒在地遭亂拳伺候，還不時被猛踹頭部幾下，一旁的朋友想勸完全沒用。不到3分鐘，優勢警方到場隔開雙方，將沈男、鄭男和丁男帶回偵訊。

不過，打人的這方認為朋友被騷擾才會動手；但被打的這方則說，對方是心甘情願，並沒有被騷擾。由於打架事情明確，雙方都互相提告傷害，3人被警方依傷害罪嫌函送法辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼沈男說自己也住板橋，要不要一起搭車，和對方友人發生拉扯。（圖／東森新聞）

▲▼雙方在騎樓下扭打成一團。（圖／東森新聞）

▼沈男街頭搭訕慘遭圍毆。（圖／東森新聞）