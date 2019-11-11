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失戀女喝醉「閨蜜、男友幫送回家」　遭撿屍2分鐘清醒求救

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記者黃翊婷／綜合報導

在殯葬業工作的李姓男子2017年5月間與女友前往漁人碼頭附近的KTV歡唱，結束後順便送剛認識的小雪（化名）回家，但他把女友載回住處後，誤以為手錶忘在小雪家，於是獨自開車返回，沒想到剛好撞見對方僅穿著內衣褲嘔吐的畫面，一時起了色心性侵得逞，最後被高雄地院法官依乘機性交罪判處1年10月有期徒刑，緩刑4年。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲李男和女友在KTV唱歌時認識小雪。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

判決書中提到，李男2017年5月某日的上午9時許與女友相約一起去唱歌，歡唱期間結識女友閨蜜小雪，3人聊得很投緣，這才知道小雪是因為剛與男友分手，心情不佳才會來唱歌，還連續快速飲酒，導致不勝酒力，跑到KTV的廁所內嘔吐，接著就失去意識。

李男和女友見小雪醉得無法自行返家，於是好心開車接送，他還幫忙把全身癱軟的小雪揹上樓，再安置於客廳的沙發上，兩人稍微休息一下隨即下樓離開，臨走前將對方的鑰匙交給大樓管理員保管。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲小雪信任李男和他的女友，結果卻遭撿屍性侵。（示意圖／123RF，與本案無關）

然而，李男送女友回家後，誤以為自己的手錶、手鍊遺忘在小雪住處，於是獨自返回拿取，沒想到一開門就看到小雪穿著內衣褲在客廳嘔吐，趕忙將人抱到房間床上，這時他卻突然起了色心，趁著對方酒醉無法抗拒時性侵得逞。

小雪在受害之後2分鐘稍微恢復意識，先是打電話詢問李男的女友，確認自己真的遭到性侵，這才決定報警並提告。高雄地院法官認為，李男到案後雖然一度否認犯行，直到審理時才坦承性侵，考量到他已經與受害者達成和解，也賠償20萬元，可見有誠心悔過，並非良心泯滅、惡性重大之人，最後依乘機性交罪判處1年10月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，同時還得接受5場法治教育。

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