時力黨「白眼女神」出席民進黨記者會　要跳船了嗎？黃捷：目前沒有！

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

最近時代力量退黨消息不斷，時代力量前發言人吳崢、台北市議員林亮君接連將退出，若再包括之前的立委林昶佐、洪慈庸退黨，10月律師陳雨凡、前決策委員蕭新晟退黨，到目前為止就有6人。而時代力量高雄市議員黃捷近期跟高雄市議會民進黨團頻頻合作，讓人揣測是否也會「跳船」民進黨，對此黃捷表示：「不避諱」。

▲時力高雄市議員黃捷一同出席民進黨記者會，下一步令人揣測 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對近期黨內爆發退黨潮，黃捷覺得：「很可惜！因為有一些戰友、夥伴的離開，少了一些可以共同作戰的力量，但是我也必須要尊重大家的決定」，因為大家理念不同，不過還是給予祝福！至於自己下一步的規劃：「我希望在我的崗位上堅守，本來我該做的事情、該堅持的價值理念都沒有變，希望大家關注我的表現，知道我沒有忘記初衷，該做的事情都不會少」。

▲時力高雄市議員黃捷一同出席民進黨記者會，下一步令人揣測 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者繼續追問近期似乎跟民進黨團配合動作不斷，黃捷強調：「在議會裡面本來價值相似、議事上可以合作的地方，就可以不避諱」，黃捷覺得有很多地方是可以合作，也就可以頻繁合作，過去從進議會之後，就跟一些民進黨議員在性平議題的關注、族群關注就有合作，所以近期攻佔主席台、這次出來轟韓國瑜「武大郎與潘金蓮」說，都只是：「再次展現把議員這個身份做好而已」。

不過記者最後還是再次詢問「會不會加入民進黨」，黃捷笑了一下說：「目前沒有這樣的考慮啦！在這個位置上還是把我的事情做好，價值什麼都沒有變，不需要這時候特別在黨派上面，有這樣的考慮」。

▲時力高雄市議員黃捷一同出席民進黨記者會，下一步令人揣測 。（圖／記者吳奕靖攝）