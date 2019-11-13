人妻樓梯口曬內衣！丈夫收衣驚見沾滿「白色液體」氣炸：不是第一次了…

▲人妻將內衣內褲曬在樓梯口，沒想到丈夫收衣時竟然見到噁心一幕。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

衣物洗好晾曬外頭是不少人會做的家事，不過大陸一名羅姓男子卻說，自己多次去樓梯口收衣時，都在妻子的內衣和內褲上發現「不明白色液體」，讓人感到十分噁心，「這肯定是對著內衣不只做過一次噁心行為了」，夫妻倆不排除會報警解決此事。不少網友看完都傻眼直呼「好誇張！」

▼人妻內衣上出現不明白色液體已經不是第一次。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，在福建省漳州市租屋的羅男說，自己和妻子都是從外地過來這工作的務工人員，已經住了長達4、5年之久；這棟公寓共有3層樓，他們一起住1樓，其他樓層也幾乎都是外縣市過來工作的家庭。本（11）月8日，羅男在樓梯口收拾晾曬的衣服時，居然看到老婆的內衣上沾了不明白色液體，氣得將此事告知房東。

羅男表示，因為租屋處條件很簡陋，所以平時妻子洗好衣服之後就會曬在樓梯口，但令人憤怒的是，最近2年來，妻子的內衣在掛出去時都是好好的，曬乾收回時卻經常會沾上不明液體；羅男的妻子起初發現時並沒有多想，拿回來洗乾淨再重新掛出去晾曬，但是這樣的情況卻越來越頻繁，「有時候液體還是濕漉漉的，顯然是剛發生的」。

▼羅男說，除了內衣外，老婆的內褲也會遭殃。（圖／翻攝自微博）

不過房東得知此事後卻回應，因為沒有安裝監視錄影器，所以找不出兇手，「我也不好隨意指責其他房客」。羅男無奈地說，「太噁心了，這件事已經嚴重影響到了我們的夫妻生活；如果對方不停止自己的噁心行為，下次再發現內衣上有痕跡，就會選擇報警。」

有網友對此回應，「真的太噁心了，而且這種行為竟然持續了2年」、「你們夫妻也滿會忍的，難怪對方會肆無忌憚」、「應該立刻報警吧，傻眼」、「貼身衣物曬樓梯口的做法好怪...」、「這叫望梅止渴嗎？」、「好變態，都不怕剛好有人經過嗎？」、「要是我就會埋伏起來，直到抓到兇手為止」、「丈夫應該硬起來的，不要再忍」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下