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社會 社會焦點 保障人權

倒塌圍牆壓毀愛車女駕駛傻眼　農會「請勿停車」設太遠賠3.4萬

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓女子今年6月20日將愛車停放在橋頭農會所有的空地，沒想到老舊圍牆突然倒塌，壓壞車子，氣得提告求償15萬850元的修車費用；但農會方面認為，該空地明明掛有「私人土地，請勿停車」的告示，是女駕駛硬要停，如今怎麼能反過來索賠。橋頭簡易庭法官勘驗警方及農會提供的照片，發現公告距離停車地點很遠，難以期待每個用路人都會看到，加上圍牆的確年久失修，最後判農會應賠償黃女3萬4000元，全案仍可上訴。

▲▼車,停車。（圖／取自pixabay）

▲黃女的愛車被倒塌的老舊圍牆砸壞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃女在判決書中主張，當天把車停放在高雄市橋頭區橋北段的農會空地，結果愛車被倒塌的圍牆壓毀，一切的起因都是因為農會沒有好好維護圍牆所致，應該賠償她15萬850元的修車費用。

而農會人員反駁，事發前一天圍牆外觀還很完整、無缺損，並沒有疏忽維護之責，況且該空地設有「私人土地，請勿停車」公告，不是可以停車的地方，硬要停就應該自行承擔風險，加上黃女的車不是新車，維修費用應該要把折舊列入計算。

高雄橋頭農會。（圖／翻攝自Google地圖）

▲橋頭農會因為一道圍牆慘賠3萬4000元。（圖／翻攝自Google地圖）

不過，橋頭簡易庭法官調來警方拍攝的事故現場照片，發現該圍牆是從磚塊與磚塊間的連接處斷裂，水泥柱腐蝕且鋼筋外露，現場卻沒有任何輔助支撐，可見農會方面疏於管理是事實，而且空地鄰近道路，平時有行人、車輛來往，卻也沒有設置警告或進行維護措施，讓不特定多數人有受到損害的風險，的確是沒有盡到建築物所有人的管理維護義務。

法官接著表示，雖然農會堅稱設有「私人土地，請勿停車」公告，但在警方提供的照片中都沒有看到，原來是因為公告離事發地點很遠，理論上這類型的告示應該設在停車處的同一側，因此難以期待每個用路人都能看到禁止停車的公告，最後判農會應賠償黃女3萬4000元的費用較為適當，全案仍可上訴。

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