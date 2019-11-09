男尾隨回家摸胸　11歲女童日記泣曝：表面裝不在意是真的嗎？

▲橋頭地方法院外觀。（圖／翻攝自橋頭地院官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子在2017年騎乘機車時，看見一名國小女童放學後獨自走回家，便尾隨女童到左營住處，趁女童打開公寓大門進入樓梯間，強行用手摀住女童嘴巴、壓制在牆上，不顧女童反抗，撫摸女童胸部，強制猥褻得逞後離去，嚇得女童大聲尖叫。橋頭地院依侵入住宅強制猥褻罪判陳姓男子有期徒刑2年8個月，服刑後須入特定處所施以監護2年，全案還可再上訴。

女童返家後向媽媽哭訴，媽媽趕緊報案，不過陳姓男子到案後，卻矢口否認犯下罪刑，案件經法院審理後，因人證、物證、監視器畫面等相當充足，陳姓男子才坦承犯罪。

事發過後，女童一家已經搬離高雄，女童母親曾在偵查過程中提供女童日記影本，上面寫著：「其實我對色狼的事一直放在心裡，表面上的不在意是真的嗎？只覺得心理亂亂的，但不想再讓媽媽和老師又擔心，有時上樓會讓我想到那個男生，所以都會不停大笑設法忘記，覺得自己很可笑…」。法官認定，陳姓男子所犯下的罪刑，已經造成女童身心受創。

橋頭地院合議庭認為，陳姓男子為了滿足私慾，藉體型、年紀優勢猥褻女童，缺乏對他人性自主權的尊重，不過，陳姓男子經醫學診斷患有「其他情緒障礙症」，推估陳姓男子在衝動控制、認知功能及問題解決能力有所障礙，在高壓力下會有脫序行為；綜合考量後，依侵入住宅強制猥褻罪，判陳姓男子有期徒刑28個月，服刑後須入特定處所施以監護2年，全案還可再上訴。