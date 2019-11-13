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北京發布營商改革3.0　縮短外籍人才證件辦理時間

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▲辦新企業從24天縮短到5天　北京打造國際一流營商環境。（圖／新華社）

▲北京打造國際一流營商環境。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

為優化營商環境、吸引投資，北京時隔9個月，再度推出新一輪營商環境改革政策。根據昨（12日）北京市政府發布內容，該3.0版改革共包括12大方面204項任務，於工商登記、建築許可、企業審批、不動產登記、政務服務、人才引進、貨物通關上，進一步優化和便利化。

在工商登記上，北京市藉由「e窗通」推動，實現隨時辦理營業執照、涉稅事項、社保、公積金和銀行開戶等業務，並試點「市場監管領域許可套餐服務」，包括辦理多項營業執照，可「一表申報、一窗受理」等。

▲▼大陸北京中關村。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京中關村。（圖／記者陳政錄攝）

於建築許可、不動產登記、政務服務等領域，北京也推動減少申請材料、加快辦理工作天等內容；同時，為解決小微企業融資難題，還設立續貸中心、搭建小微企業綜合金融服務平台，包括10日內完成企業續貸審批。

在加強知識產權創造和保護方面，北京市將製定《北京市知識產權資助金管理辦法（試行）》，安排財政資金支持本市專利、商標、地理標誌等相關知識產權創造活動，發揮品牌引領作用，提高創新競爭力。

為加大國際人才引進，北京也將大幅壓縮外籍人員居留許可證、工作許可證辦理時間，分別由15個工作日壓縮至7個工作日和11到13個工作日，對「高精尖缺」外國人才提供「綠色通道」服務。

優化通關上，北京將推進「兩步申報」改革試點實施，以概要申報、完整申報為主的進口貨物申報模式，企業不需要一次性提交所有的申報信息及單證，僅憑提單概要即可申報提貨，後續補充完整信息，進一步提升通關效率；同時，推進多元化稅收擔保方式改革、擴大關稅保證保險試點範圍、提升匯總徵稅率和自報自繳比例等，進一步壓縮通關成本。

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