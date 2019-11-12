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廟祝身分掩飾賭場　賭客大談選舉賭盤遭警查獲

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▲▼ 朴子分局查獲非法賭場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 朴子分局查獲以廟宇香客休息室為掩護的非法賭場，賭客年齡多為6、70歲以上長者。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉近來賭風頻傳，警察局110報案台多次接獲檢舉流動性賭場在東石鄉地區流竄，嘉義縣東石鄉永屯村某廟宇香客休息室過去遭檢舉賭博，已被朴子分局列為重點複查單位。11日上午偵查隊再次突擊該處，因該場地民眾交談聲過大，進而查獲民眾聚眾賭博，並當場查獲賭場張陳姓女子企圖以廟祝身分掩飾賭場。警方現場查獲賭客14名，並查扣監視器1組、麻將牌、天九牌、骰子等賭具及抽頭金新台幣500元、賭資新台幣21,600元。

▲▼ 朴子分局查獲非法賭場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 非法賭場賭客大談選舉賭盤遭警查獲。（圖／讀者提供）

嘉義縣警察局朴子分局分局表示，偵查隊已將該廟宇香客休息處列為查察重點場所，日前發現該廟宇香客休息室有多人進出，出入複雜，多位民眾聚集在內傳出吆喝聲，更有民眾談及本次總統、副總統及立法委員選舉賭盤盤勢，顯有聚眾賭博情事，偵查隊隊員進入後立即表明身分進行取締查緝。

經查，張陳嫌所主持的麻將及天九牌賭場，賭客多為鄰近村民，約6、70歲上年紀的居多，其中還有人因心血管等疾病引發身體不適服用藥物，朴子警察分局籲請民眾應從事正當的益智休閒活動並呼籲民眾勿存僥倖心理以身試法，並將針對朴子分局轄區偏闢處的工廠、倉庫、工寮易遭流動賭場隱身其內處所加強查緝。

警方表示，針對本屆總統、副總統及立法委員選舉，坊間傳聞之選舉賭盤將積極查證，絕無預設立場，且不分黨派、不分對象，恪遵法定程序，只要有具體證據，沒有底限、上限，更沒有時限，俾有效遏止賄選、防止選舉暴力及選舉賭盤等影響選舉公平情事發生，進而營造優質的選舉環境。

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