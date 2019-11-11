影／「國政配」正式成形！張善政同意出任副手　提3點理由：盼國家回歸善良政治

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜今（11日）公布副手人選，確認「國政配」成形。國政顧問團總召張善政提出3點理由，解釋為什麼願意接受韓國瑜邀約、出任副手；張善政指出，作為無黨無派的夥伴，希望能陪著韓帶領國家，回歸善良政治的本質，並利用自身背景協助國家，邁向科技興國、智慧治國的境界，帶動創新。

▲韓國瑜今正式宣布，副手人選就是張善政。（圖／記者洪正達攝）

張善政提出3點理由：

一、做為韓國瑜無黨無派、無黨籍的夥伴，陪著他帶領國家，回歸善良政治本質。善政這個名字，有點先見之明，我自認是個沒有藍綠的中間選民，只有是非，沒有顏色，我曾經投給不同黨籍候選人，但現在大部分民眾，對於藍綠對立深惡痛絕，因此我希望建立，民眾對於韓政府只問是非、不問顏色的信心，就如同我曾經協助綠營縣市解決問題一樣，塑造國家和諧新氣氛。我是一顆「芋頭番薯」，6、70年前，一個外省人和本省人結婚，需要多大的勇氣，但我就是在這樣的家庭長大，從小看到外省、本省一家親，和樂融融，這就是台灣的特色，多元包容。

二、下架蔡英文，是國內許多有志之士的願望。蔡英文上任之初，大家滿懷希望，但她失政無能、口水治國、債留子孫，假民主之名，行綠色獨裁之實，如果她再連任4年，國家一定會被消耗殆盡。韓國瑜帶領國家，擺脫低迷、重振光芒，如果我擔任副手，可以為他加分、達成使命，那麼我願意承擔這個責任；有國政顧問團作為後盾，我相信會遠優於蔡英文的執政表現。

三、我的背景可以協助國家，邁向科技興國、智慧治國的境界。現在的行政機器已經老化，沒有善用科技工具，導致效率不彰，執政缺乏數位創意，趕不上潮流，看看Uber議題就知道，這對於國家發展非常致命。我深刻體會，必須要為國家未來發展注入科技和數位的基因，落實韓國瑜的目標，讓國家有新面貌，不再低迷、低薪，高層領域必須要有人具備相關的素養，才能帶動整個國家的創新。

「時間對我們來說完全沒用！」



▲張善政提出3點理由，解釋為何同意韓國瑜邀約。（圖／記者洪正達攝）