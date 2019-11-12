黃瀞瑩傳新戀情遭指內鬥　蔡壁如：我可以提告他嗎？

▲蔡壁如受訪。（資料照／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

學台北市政府副發言人黃瀞瑩傳出新戀情，但沒想到本是美事一樁，卻疑似成為介入他人感情的第三者。豈料，又有傳言指市府顧問蔡壁如爆料，演變成劉嘉仁案後市府內鬥的延伸。對此蔡壁如12日受訪指出，強調幕僚都很重要，都是很好的幕僚，「媒體不應該這樣煽動，破壞我們的感情」，「我可以提告他嗎？」

有前媒體人曾韋禎在臉書質疑，「高度懷疑是蔡壁如搞出來的」、「那位被傳出騷擾學姊而下台的劉嘉仁，其實是蔡壁如心腹。自己心腹被搞掉了，蔡壁如當然也不是吃素的」。

對此，蔡壁如一聽到內鬥說似乎有點驚訝，直呼「蛤？演變成市府內鬥」，不知道耶，她重申，就像中午在臉書寫的，「學姐是我們團隊很重要資產，而且她非常的敬業」，在這裡沒有十八般武藝很難生存，不知道為什麼她的私生活為什麼會被這麼詳細暴露出來，「我中午還在想她會不會被仙人跳，是她被人家跳，為什麼會演變成內鬥，你們的消息都比我還靈通」。

對於與研考會主委余家哲兩派人馬內鬥的傳聞，蔡壁如說，「沒有吧，沒有哪一派啦，因為在11樓的幕僚來講，他們都是我很重要，而且是很好的幕僚」，媒體不應該這樣煽動，破壞我們的感情，「我可以提告他嗎？」她呼籲媒體不要亂說話，因為每一句話對別人都是一種傷害，媒體人更要嚴守份際，「我是不會罵人啦，但心裡頭圈圈叉叉」。

談到與黃瀞瑩的感情，蔡壁如說，「還不錯啊」，其實本來就是一個單純的小女生，並再度呼籲媒體要嚴守自己的第四權，不要亂揣測、亂寫，「寫這些有的沒的，只會讓人家很厭惡」。

對於黃瀞瑩是否調動職位，蔡壁如指出，「應該還是維持副發言人吧」，讓學姐休息一下，也不會有調動，「看她早上還是七點半準時來上班啊」 。至於是否讓黃瀞瑩休長假避風頭，「不用不用，為什麼請長假，什麼避一下峰頭，我們又沒怎麼樣」，這是她的私生活的一部份，為什麼可以這個清楚知道她幾點幾分從哪裡出門，「我覺得這太過分了」，雖然我們都是公眾人物，但是公眾人物也應該要保有自己的隱私。

針對戀情曝光是否影響民眾黨選情，蔡表示，「沒想過，應該不會吧」，她認為拜票行程應該要照舊，「我們就是要破除什麼內鬥、什麼不合」，當敵人想要激怒你，你就應該心平氣和，保持正常日常的生活運作，這才是我們的真本事。