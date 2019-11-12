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盼大家尊重學姐感情隱私　蔡壁如：請多關注她工作表現

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▲▼學姊黃瀞瑩出面回應疑似遭受性騷擾ㄧ事。（圖／記者李毓康攝）

▲學姊黃瀞瑩（資料照／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩傳出新戀情，但沒想到本是美事一樁，卻驚爆淪為介入他人感情的第三者。事件爆發後，黃瀞瑩已請假避鋒頭，僅回應私事不願多談。對此，北市顧問蔡壁如12日表示，「利用黃瀞瑩的個人隱私散播不實的訊息，是何居心？媒體人這種道德低落的表現，應該受到社會大眾的唾棄。」

蔡壁如透過臉書表示，學姊黃瀞瑩是團隊非常重要的一位夥伴，在副發言人職位上也是位很稱職的市府代言人，有些局處甚至不找「阿北」，反而跑去找她拍免費廣告，就知道她的人氣與影響力。

蔡壁如說，可惜多數人只關注黃瀞瑩的外表與私領域，坦白講，跟在台北市長柯文哲身邊工作，大家都是練家子，十八般武藝都要會，每天得處理繁雜的公務與媒體關係，然而比起其他人，她還要額外負擔這些私人事務被放大檢視的壓力。

蔡壁如強調，作為黃瀞瑩的長官，希望大家可以多多關注她在工作上的表現，尊重每個人在感情上的隱私。同時也譴責，「利用黃瀞瑩的個人隱私散播不實的訊息，是何居心？媒體人這種道德低落的表現，應該受到社會大眾的唾棄。」

蔡壁如表示，學姊在工作上的努力值得大家肯定，甚至在今天週刊新聞爆發前，她也是準時七點半上班，向市長報告今天的輿情。「期盼社會大眾可以還給學姊一點個人空間，我認為，任何一位女性工作者的私領域，都不應該淪為社會大眾討論的焦點。」

超越藍綠，就靠她了

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