學姊黃瀞瑩慘淪小三！起底新歡「電視台男記者」　曾自曝：錯了也不會怎樣

▲「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡（紅圈者），男方疑劈腿。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩是許多人心目中的女神，不過近日被拍到與新歡男記者在路上擁抱、親吻長達20秒。本刊記者起底，黃瀞瑩的新歡就是東森電視、主跑柯市府新聞的劉姓男記者，入行僅2年多，不久前才剛轉跑柯市府。

選戰倒數2個多月，各政黨都在積極拉票，除了檯面上的選情打得火熱，檯面下的戀情也非常引人關注。台北市政府副發言人、國民女神「學姐」黃瀞瑩前陣子才因性騷擾疑雲上了媒體版面，今又被拍到與新歡在街上激吻，男方甚至夜奔香閨過夜。

▲「學姐」黃瀞瑩被爆新戀情，對象是電視台劉姓男記者。（圖／報系資料照片，翻攝自臉書）

而這名男記者就是東森電視、主跑柯市府線的劉姓男記者，畢業於世新大學新聞系、政大傳播碩士。而劉姓男記者日前也曾回校向學弟妹分享在電視台的經驗，鼓勵大家「錯了也不會怎樣」，當下失分再追回就好了；當時聽過他分享的學妹則表示，照片上來看他胖了，生活應該過得很滋潤。

除此之外，劉姓男記者的臉書、社群媒體都已關閉，原標註的藍字都變成黑色，無法連結。事實上，黃瀞瑩新戀情曝光後會鬧得沸沸揚揚的原因是，劉姓男記者原本有一個女朋友，不過在交往期間就與學姊熱線、幽會多次，9月份被正宮抓包，讓一旁友人看不下去。

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