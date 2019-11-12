直擊學姊黃瀞瑩新男友騎UBike上班！從三重沿河堤經忠孝橋...狂踩12公里

▲劉男曾從三重騎腳踏車到東森上班，路途長達12公里。（圖／攝影組）

圖文／周刊王

台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩事業順遂，情場更是得意，本刊調查，黃瀞瑩近日與東森劉姓男記者打得火熱，小倆口愛的如膠似漆，劉男體力更是過人，常從三重騎腳踏車到電視台上班，一路揮汗約40分鐘，其體力驚人證明「學姊」眼光過人，也難怪黃瀞瑩幸福難以自拔。

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▲劉男沿著河堤騎經忠孝橋，喇叭聲不斷也未干擾其堅定意志。（圖／攝影組）

本刊調查，劉男畢業於世新大學，還比輔大畢業的黃瀞瑩小2屆，劉男原先在TVBS主跑政治，去年9月才跳槽到東森負責台北市府新聞，黃瀞瑩當時正因《一日幕僚》而爆紅，劉男今年6月還寫過為柯文哲宣傳的「獨家」新聞，與台北市府關係良好。

據了解，劉男每天貼身採訪柯文哲，也與「學姊」近水樓台，朝夕相處讓他們感情迅速升溫，2人的互動在短時間內超出工作領域，終於順利邁過年紀的差距，「姊弟戀」早已是市府公開的秘密。

劉男不但嘴上功夫了得，總把黃瀞瑩哄得花枝亂顫，其體能超群更是讓人敬佩，本刊於上月11日直擊，劉男雖住在三重，但為鍛鍊身體讓「學姊」幸福，還騎腳踏車到東森電視台上班。

▲在40分鐘揮汗如雨後，劉男還能上班到半夜，「下半身」能力不同凡響。（圖／攝影組）

當日下午2時許，劉男穿著輕鬆的灰色帽T，從家附近的UBike站牽車後，一路沿河堤行經忠孝橋，中途車水馬龍喇叭聲不斷，但這並未干擾劉男的堅強意志，約12公里的路途在40分鐘內騎完，激烈運動後還能持續活力充沛上班到半夜，「下半身」能力不同凡響。

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