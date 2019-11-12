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全國最會生 竹市32歲年輕爸媽拚六胎湊三個「好」字　

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▲林智堅特地前往探視，並致贈四萬元生育津貼。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅特地前往探視，並致贈四萬元生育津貼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近期內政部戶政司調查指出，台灣將在2050年跌破2千萬人口數，少子化浪潮影響全台，而新竹市高出生率號稱「全國最會生」，竟有32歲年輕父母拚6胎，新竹市長林智堅前往探視，除了年輕爸媽徐千祥和林沂澂的6個孩子，加上林沂澂姐姐的4個孩子、林沂澂哥哥的2個孩子，林智堅被全家12個孩子團團包圍，他強調，上任來要讓年輕爸媽敢生、養得起、教得好，做爸媽最強大後盾，讓新竹市成為全國最會生、最幸福城市。

年僅32歲的新竹市年輕夫妻徐千祥和林沂澂，今(108)年10月產下第六胎，成為竹市近10年來首見這麼年輕的爸媽生第六胎，在少子化浪潮下的年輕世代十分難得。林智堅特地前往探視，並致贈四萬元生育津貼、獲得德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒及尿布，期許年輕夫妻學習他們「能生、敢生、願生」的精神，市府也會持續營造友善的育兒環境，做爸媽的「神隊友」。

林智堅在民政處長倪冠勛、東區區公所區長徐俊榮及北戶主任陳麗琪的陪同下，前往徐宅致意，徐先生夫妻家中共有三男三女，現場加上林沂澂兄姊的小孩，家裡共有12個孩子，最大的已上小學、最小的尚未滿月，讓林智堅笑說孩子們可以自組一支棒球隊了！12個孩子熱鬧地圍繞著「市長阿北」，林智堅也拿出「秘密武器」動物園萬花筒和乖乖桶，與孩子同樂。

林智堅表示，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，可見新竹市不只是兒童城市，也是「幸孕城市」，市府表示，為減輕爸媽負擔，提供免費的育兒指導員；增加1380個公幼與非營利幼兒園名額；更設立東區親子館、香山親子館，加上今年即將啟用的北區親子館，將達到「一區一親子館」目標；更是全國第三、非六都第一，率先開辦 「定點臨時托育服務」；也領先中央補助4歲幼兒就讀幼兒園。

此外，市府也投入37億推動新校園運動，整建老舊校舍、新建關埔小學與華德福實驗學校，為孩子打造安全、美學的知識遊樂地，另外也投入4.5億推動校園降溫計畫，讓全市公立國中小「班班有冷氣」，同時，市府也強調，兒童醫院及兒童探索館、新竹市立圖書館等重大建設持續推動，將改善新竹市孩子的醫療、教育與藝文資源。

徐先生表示，婚前雙方對生育秉持隨緣的態度，生下了兩個男孩後，也想生女孩，於是懷了第三胎，生下三女兒後又希望能再有個女兒彼此作伴，但第四胎是男胎，於是又鼓起勇氣拚了第五胎的女孩，而第六胎則是意外懷孕的，恰好是女兒，就這樣碰巧湊成三個「好」字。

徐先生夫妻表示，雙方都很喜歡小孩，也想讓孩子們在成長過程中有手足可以一起玩樂和談心，雖然六個孩子讓他們在經濟負擔上較為沉重，但看到孩子們快樂的模樣，仍然很開心迎接這意外的第六胎。

民政處表示，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5千元、第2胎起每胎增加5千元，另外雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎則補助10萬元。如果家中有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2,500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員合作，則有6千元托育補助，希望這些全方位福利政策，能為年輕父母提供實質的支持。

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