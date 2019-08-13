身分證字號諧音「救護車鳴笛5151」 竹市戶所助改號

▲「身分證字號」有一生一次的修改權利。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

身分證上的名字可以更改，但其實有如每位國民專屬識別碼的「身分證字號」，也有一生一次的修改權利！新竹市一名張先生因身分證字號為「5151」，認為與救護車鳴笛聲諧音不吉利，影響身心，向竹市香山區戶政事務所申請更改，另一為設籍高雄市鍾小姐也因身分證號有四個4，認為不吉利也上門堅持要更改身分證字號；依據內政部函釋，數字中若有因「4」行程不雅諧音可申請更改，香山戶所也立刻協助民眾完成心願。

新竹市香山戶政事務所表示，張先生因為身分證字號末碼是「5151」，跟救護車的鳴笛聲OE-OE神似，只要拿出身分證，或是寫身分證字號時，彷彿聽到救護車的聲音，加上從小大小傷不斷，來戶所表明更改身分證號意願。

請繼續往下閱讀...

另設籍高雄市的鍾小姐，即將登記結婚，但因其統號有4個「4」，在與男友合八字時，身分證字號數字也給家族帶來小小爭議，鍾小姐本人雖表示不以為意，但為讓大家安心，也提出變更身分證字號要求。

香山戶政事務所主任柳劍山指出，依《姓名條例》，若因姓名諧音或文字不雅，當事人可申請改名，一生總計3次；另內政部函釋，身分證字號扣除第1碼的8碼中，若有3個「4」或尾碼是「4」，及諧音不雅如「574」等，可申請更改，但一生只能一次，號碼由電腦隨機選號。

戶所統計發現，身分證字號數字「4」諧音近似「死」，另外像54（我死）、84（爸死）、74（妻死）、24（餓死），或者44（死死）、414（死一死）等，因為諧音都被視為大凶數字，也成為熱門換號原因。其他另有「諧音不雅」提出變更者，例如「7676」，諧音「去了去了，起落起落」，當事人表示常出車禍、「54387」諧音「我是大白痴」、「5320」諧音「我像惡鄰」、「1978」諧音「你很奇葩」、「1987」諧音「你很白痴」、「1938」諧音「你很三八」……等，基於人道考量皆能如願變更。

新竹市政府民政處表示，國民身分證統一編號為用以識別個人身分之專屬代碼，首重安定性，其變更不像更改姓名那麼寬鬆，需考量管理具有隱定性、識別性、正確性及專屬性，具有公益上之管控目的，原則上不宜任意變更。但考量國人傳統觀念對於『4』之忌諱，而例外准予變更之情形。另按內政部99年12月1日台內戶字第0990236399號函略以：「……國民身分證統一編號乃民眾個人專屬識別代碼，不宜任意變更。惟如審認個案具體事實確屬特殊情事者，經查明無姓名條例第12條規定之情事，且其國民身分證統一編號未曾變更者，得由戶政事務所依上開規定本於職權核處，惟以1次為限。」 。