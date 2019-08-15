赴馬祖勞軍　林智堅播神秘影片全場爆哭

▲家人的溫暖瞬間感染現場，讓新竹子弟們又哭又笑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者綜合／新竹報導

新竹市長林智堅率市府團隊赴馬祖市政交流，重點行程之一是到前線探班慰問服役中的新竹子弟，他上任來首次的離島勞軍，他除帶上部隊最愛的點心組合「香雞排與冰可樂」慰勞，讓年輕人們樂不可支，還現場播放了一支驚喜影片，為服役的新竹姊妹弟兄錄下「媽媽的話」影片，全場瞬間爆哭，香山子弟張婉君中士，看到影片中媽媽為自己整理房間的身影，當下更哭到不能自己，「好想馬上抱抱媽媽」，縣長劉增應在場見證也感動表示，「太驚喜了，好用心！」

林智堅上任來首次至離島前線勞軍，除了特別準備部隊最愛吃的「香雞排與冰可樂」讓大家享用，他也說，團隊事先調查，發現對離島服役軍人來說，最珍貴的就是與故鄉家人的互動，因此團隊事前走訪幾位服役馬祖新竹子弟的家，拍下家屬想對孩子說的一段話。

影片拍攝三位軍官的母親、外公外婆的溫馨鼓勵，包括香山子弟張婉君中士的媽媽分享，當初小女兒要去當兵，怕她辛苦很捨不得，想念女兒時，就會到他房間整理她的衣櫃，還柔情喊話「媽媽愛妳」；上兵郭羿承的外公外婆也疼惜的說，孫子的媽媽不在了，還一直叮嚀寶貝孫子要乖，外公想到在外島的孫子也忍不住留下眼淚；李心芸中尉的母親也說，「寶寶妳最棒了！克服這麼多困難，我以妳為榮」。

家人的溫暖瞬間感染現場，除了讓新竹子弟們又哭又笑，連部隊長官、市府主管們也落淚，部隊長官還笑說，本來以為是要來放市政宣導片，「早知道這麼好哭要多準備一些面紙」。

因為影片爆哭的張婉君中士為竹市香山人，爸爸是泰雅族、媽媽是阿美族，志願從軍是希望幫助家中經濟，她表示謝謝這支影片，讓她保持軍旅生活動力，「看完想要馬上抱抱媽媽！」她也請市府團隊錄下一段話給媽媽「永遠愛媽媽」， 也興奮表示再過三天72小時她就可以放假，回到她最想念的故鄉新竹。

「爺爺奶奶的未來我會照顧」，上兵郭羿承則表示，看到爺爺奶奶的的影片，很開心也很感動，他會聽話努力服役，他也表示最想念新竹市的蚵仔煎，希望放假時可以回新竹享用。楊翔全隊長為新竹市北區人，他說今天看到雞排與冰可樂非常開心，但是他最想念的是新竹市魯肉飯的味道，家鄉才是最令人想念的滋味。

林智堅也與新竹子弟們閒聊，一一問起大家來自新竹哪裡，也瞬間定位出該里位置，「那去過附近的魚鱗天梯嗎？」不忘為在外地打拼的子弟報告家鄉的改變。

林智堅表示，此趟馬祖行除了五星交流，最重要的是慰問與前線服務的新竹市姊妹弟兄，保家衛國的工作非常辛苦嚴謹，「你們在馬祖辛苦了」，他也特地準備一人兩千元、一個部隊三萬元的加菜金，感謝他們保家衛國的辛苦，希望能給予新竹子弟最大的支持與關懷，讓大家知道故鄉永遠與大家在一起。

新竹市政府民政處表示，本次勞軍除發給陸軍馬祖防衛指揮部加菜金，也一一頒發給新竹市籍弟兄子弟慰問金，市政府與國軍關係良好，特別每逢颱風有重要災害時，國軍都第一時間到場幫忙，感謝國軍奉獻與付出，特別遠在馬祖外島的弟兄，更是辛苦，無法經常回家，盼本次勞軍能給在外打拼的新竹子弟支持與後援。