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竹市府秋節勞軍活動　首次邀請幼兒園小朋友參與

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▲可愛活潑的舞蹈表演，讓勞軍活動展現不同以往的熱鬧氣氛。（圖／新竹市政府提供）

▲可愛活潑的舞蹈表演，讓勞軍活動展現不同以往的熱鬧氣氛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府108年中秋節敬軍活動今(4)日上午10時，由新竹市副市長沈慧虹率領敬軍團及多位議員，前往新竹憲兵隊進行慰訪並致贈慰問金，受到隊長洪世銓中校及地區各單位官兵代表的熱烈歡迎。

市政府首度安排幼兒園小朋友一起參與敬軍活動，可愛活潑的舞蹈表演，讓勞軍活動展現不同以往的熱鬧氣氛，塏欣幼兒園小朋友們特別準備了自製的小卡片及小禮物獻予勞苦功高的國軍弟兄，還童言童語爭相說長大也要當軍人，場面輕鬆活潑有趣。

今日於新竹憲兵隊舉辦的敬軍活動，除了小朋友帶來活潑的唱跳勞軍外，新竹後憲荷松協會也全力協助，沈慧虹感謝國家這些偉大的安定力量，國軍、後備、後憲都功不可沒，會中，荷松協會理事長彭金樹也帶來大型憲兵娃娃，致贈新竹市政府長，充分體現軍民一家，合作互助的精神。

沈慧虹表示，今日敬軍活動有別以往，也找小朋友一起來參加，目的是讓小朋友也認識國軍為國為家的付出，更有傳承延續的意涵，市政府積極推動兒童城市，目的也是將未來主人翁照顧好，這一代的大人安心打拼沒煩惱，並將這優良風範傳下去，下一代更會為國為家齊努力，代代相傳，創造幸福的城市，美好的家園。

另外，最重要想說，國軍弟兄不僅肩負保家衛國的重任，每當各種災害發生或颱風侵襲造成地方災情嚴重時，我們國軍弟兄，也會在第一時間同時進駐災害應變中心，協助市府進行救災與復原工作，可以說是城市的守護神。偉大的國軍總是犧牲假期，放下家庭，將保衛國家，守護城市，為第一要務，今年517大雨成災更感謝空軍第二戰術戰鬥機聯隊，放下自己營區也多處淹水，先協助南寮地區多處淹水的居民，感謝新竹後備指揮部也是第一時間協調安排，感謝陸軍裝甲兵訓練指揮部對新竹市的救助，新竹市是一個幸福的城市，感謝國軍各部隊的戰備與整備，我們才能有安居樂業的環境，並代表市府及所有市民向軍方表達最高的敬意與謝意；更謝謝永遠沒退伍的後備及後憲軍人們，社會有你們才有安定的力量，中秋佳節來臨，恐有許多國軍因為服勤無法回家，再次向偉大國軍致意，祝福-月圓人團圓，闔家安康。

新竹市政府民政處長張力可非常感謝後備委顧團、輔導中心及後憲的好朋友們，對敬軍慰問活動的支持與協助，充分彰顯「軍愛民、民敬軍」，「軍民一家親」的精神，展現新竹市為團結、合作及進步的城市。中秋節是傳統三大節慶之一，希望藉由此次勞軍向所有保家衛國的國軍弟兄致上最誠摰的敬意及謝意，並提前向官兵們祝賀中秋佳節愉快。

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