雷皓明／「學姊」疑遭性騷擾　跟性無關就不算性騷擾嗎

日前，臺北市政府爆出可能有性騷擾發生，相關人士的話題度讓整個新聞甚囂塵上，但目前仍未知實情。到底怎樣算是性騷擾？一定要撫摸、碰觸才算嗎？開黃色笑話算嗎？談什麼會構成性騷擾？

依照《性騷擾防治法》，性騷擾不限於特定行為，基本上只要是「與性相關」、「違反他人意願」的行為，不論是利益交換（例如職場上的升遷、降職）或單純冒犯，都有可能是法律定義的性騷擾。因此，不管你是用肢體或言語，只要符合這些條件，都有可能算是性騷擾。

而「碰觸」與「言詞」這兩種性騷擾最主要的差異是處罰的不同，如果是肢體性騷擾，碰觸到了隱私部位，屬於刑事責任，最重可處兩年有期徒刑；如果是肢體性騷擾但沒碰到隱私部位，或是純言語或其他形式的性騷擾，雖然沒有刑責，但政府可以罰錢，最重可處10萬罰鍰。

有些性騷擾不難理解，例如碰觸「胸、臀」，這是法條明定的性騷擾類型，而私密處更是毫無疑問。至於其他身體隱私部位，「腰、背、肩」在有些法院的眼裡看來，也不是任何人可以輕易碰觸的。違背他人意願擅自碰觸這些地方，就有可能算是性騷擾（可參考臺灣高等法院99年上易字第2836號判決）。

但講什麼算是性騷擾，並沒有一個比較明確的界線，主要還是依照上面的標準去解釋，也就是「是否與性相關、是否違背他人意願」。不過，我也找到一些例子可供參考：

例如，某A瘋狂追求B，時常傳送告白簡訊及想發生性關係的簡訊給B，即便B已明確表示困擾，A仍不罷休。除此之外，更在網路上散播謠言，讓人誤會A、B已經在一起，甚至B已懷上自己孩子的訊息等。這個案例，法官就認為構成性騷擾（參考臺北地方法院105年度簡字第171號行政訴訟判決）。

又例如，某C在路上碰到不認識的D，直接問「你有在賣嗎？」，這種暗示對方有在進行性交易的言語騷擾，也構成性騷擾（參考臺北高等行政法院106年度簡上字第199號行政訴訟判決）。

另一個類似的案例是，當事人在路上被一位素不相識的人問「胸部敏不敏感」、「有沒有性高潮」等，法官也認為構成性騷擾（參考新北地方法院105年度簡字第121號行政訴訟判決）。

只要言詞露骨，基本上就算是言詞性騷擾，像上面幾例都是有直接或間接提到性行為、性關係或性交易，這種就沒有懸念。但是如果是黃色笑話，或是其他間接式的冒犯，例如「可惡想揉」、「請你穿露一點」，或是在節目上公然說「想和你炒飯」等，這種到底是性騷擾、不是性騷擾，或是在有跟沒有之間，這個就有待更多法院判決才能知道了。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。