現實版「我的失憶女友」！他寫出10年相戀點滴　只為幫愛妻找回記憶

▲美國人夫為幫失憶妻子想起記憶，寫出10年相戀點滴。（圖／翻攝自臉書／But I Know I Love You）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國男子史帝夫（Steve Curto）的妻子康蕊（Camre Curto）因為剖腹生產時，經歷癲癇而喪失記憶，連剛出生的寶寶、父母和丈夫都不認識，只知道她愛陪伴在身畔的史帝夫。為了讓妻子回憶相識相戀的點點滴滴，史帝夫用心將兩人10年來的經歷寫成書，名為「但我知道我愛你」（But I Know I Love You），所幸在治療下，康蕊已逐漸好轉。

據《福斯新聞》報導，史帝夫的妻子康蕊7年前懷孕時，沒有任何併發症，直到33周時某天，因呼吸困難、喉嚨腫脹而被送醫急救，並緊急剖腹生下當時僅1.8公斤的兒子加文，經一生診斷後發現，康蕊患有妊娠毒血症，產婦會有高血壓及高蛋白情況，容易造成肝腎受損、肺水腫、突發性視力模糊及頭痛等症狀，更可能造成母子雙亡。

康蕊的妊娠毒血症候來發展為子癲症，因此在生產過程中缺氧了5-7分鐘，大腦受到嚴重影響，長期及短期記憶都喪失了，她不記得自己剛生下寶寶，也不記得任何家人，甚至一個月後出院時，連日常生活中的刷牙更衣等步驟都需要有人幫忙。

史帝夫說，康蕊當時也宛如一個新生兒，一切都要從頭學起，他只能祈禱妻子總有一天好起來，「後來有天我們坐在沙發上，她告訴我『雖然我不記得你，但我知道我愛你』」，這句話也成為他堅持下去的動力。