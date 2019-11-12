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台灣「風景」與「警察」　登上比利時自行車部落格

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▲比利時籍自行車環島客Michel，感念台灣警察在環島行程中的協助與幫忙，捎了來自比利時的祝福，並將其與警察的美好回憶，刊載於法文版《André Tignon》自行車部落格。（圖／記者林悅翻攝）

▲比利時籍自行車環島客Michel，感念台灣警察在環島行程中的協助與幫忙，捎了來自比利時的祝福，並將其與警察的美好回憶，刊載於法文版《André Tignon》自行車部落格。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局巡官許儷馨，10月7日幫比利時籍自行車環島客Michel發出「平安家書」，年已7旬Michel老爹感念台灣警察在環島行程中的協助與幫忙，捎了來自比利時的祝福，並將其與警察的美好回憶，刊載於法文版《André Tignon》自行車部落格。

警方說，原來Michel老爹是擁有200人會員之比利時自行車俱樂部（Union Audax Tournai）主席，並以「充滿媚力的台灣自行車之旅（Pédalée taïwanaise pleine de charmes）」為題，刊登在自行車部落格。(出處http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=2037)。

▲比利時籍自行車環島客Michel，感念台灣警察在環島行程中的協助與幫忙，捎了來自比利時的祝福，並將其與警察的美好回憶，刊載於法文版《André Tignon》自行車部落格。（圖／記者林悅翻攝）

Michel老爹說，台灣跟比利時有著幾乎一樣大的面積，他獨自完成了自10月1至21日，為期在台三週，總長1440公里旅程，環島期間印象最深的兩件事，一是台灣的路面平坦，很適合單車旅行，另一則是「台灣警察的友善超乎想像」！歐洲的警察通常無法這麼有耐心與時間，很意外的是，期間他多次求助於警方，警方均非常友善的招待他與協助他解決問題，包含處理爆胎與家人通訊的問題。

Michel老爹看到自己與警之合照臉被打上馬賽克，感覺自己好像是「罪犯」? 巡官許儷馨向Michel解釋，因為台灣《個人資料保護法》的關係，未取得當事人同意，警方不會擅自揭露個人可辨識之特徵，但如果獲取當事人的同意則例外。

Michel老爹最後也開心的表示，會推薦其它自行車同好，也來台灣體驗美麗的「風景」與「警逢」，為台灣的國民外交，再添佳話！

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