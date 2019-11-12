性侵前科犯出獄持刀討錢趴趴造　「屏東民眾驚恐月餘」終被上銬

▲屏東縣里港警方11日晚逮獲有性侵前科的潘姓男子，釐清是否再犯其他刑案 。（圖／取自里港鄉臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

犯有性侵害前科的屏東縣鹽埔鄉潘姓男子，上月獲釋，由於他的性侵前科，加上傳出曾持刀向路人要錢情事，這一多月來，引來民眾恐慌，在網路社群媒體張貼他的照片，提醒往來民眾要結伴而行，11日傍晚，有民眾發現他出現在九如鄉冷水坑附近想偷東西，被民眾發現立即報警，警方派員將他逮獲，逮捕過程，警方欲上手銬時，差點又被掙脫，民眾見狀，拿安全帽丟他才被銬上手銬，過程十分驚險。

▲潘男被抓。

由於九如、鹽埔等地區，最近一再傳出有人被一位禿頭、瘦小、白髮男子持刀恐嚇索取財物後，里港警方目前正在釐清是否與他有關，依法究辦。

但潘男落網消息，讓當地民眾相當興奮，有民眾立即將這項消息及照片上傳「里港郎」臉書社群，告知網友這項消息，有網友回應「警察、民眾合作，太棒了」，「大家可以安心了」；有網友則回應「台灣法律太輕了」。

里港警方說，潘姓男子曾犯性侵害罪前科，這部分已刑滿，目前因強盜等罪，仍在屏東地院審理；一個多月前獲釋，回到鹽埔鄉，由於他未婚，親友等多未與他有連繫，到他居無定所，又沒有工作，曾被民眾發現他晚上會出現在鹽埔鄉洛陽、永隆村一帶，且疑似對村民窗戶探頭探腦、徘徊，引起附近居民恐慌。

上月間，傳出他曾攔阻民眾要錢情事，里港警方獲報曾出動快打部隊抓人，但被他兔逃。昨晚6時多，民眾看到他出現在九如鄉冷水坑附近想偷東西，立即報警，警方立即派員緝捕，將他逮獲，上手銬過程，他一度想掙脫，民眾見狀丟擲安全帽，他才乖乖束手就擒。