內埔警耐心撥打每一通電話　助勞工平安返回工作地

▲屏東縣內埔警方逐一撥打陳姓男子聯絡人姓名，找到他主管，將他帶回工地 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在屏東縣潮州鎮從事水道工程臨時工的陳姓男子，騎單車到超商繳電話費，因逾期無法繳，剛好手機又沒有電，不知如何是好，警方獲報根據手機通訊錄上電話一個一個打，終於聯繫上他的公司主管將他帶回，結束這場走失驚魂記。

▲警方帶陳男回派出所。

內埔警分局佳佐派出所日前接獲轄內7-11超商來電請求協助，警員潘柏甫到場瞭解，發現75歲的陳姓男子在潮州鎮某地的水道工程擔任臨時工，利用休息時段從工地騎單車來超商繳交電話費，因繳費期限過期無法繳納，手機也剛好沒電，記不得工作地點，只好坐在超商內等待旁人援助。

潘員詢問陳男，他表示目前獨居台南，透過朋友介紹來潮州的工地打零工維生，原使用一支「非智慧型」手機來跟親朋好友及工地同事聯繫，但疑似手機費尚未繳納，導致部分通話權限遭禁止，僅能接收他人來電無法自己撥出。

潘員於是先將他帶返派出所，向同事取得舊款充電線後，先行將陳男手機充電，並徵得他同意後，查看通聯人員名單，一個一個號碼慢慢撥打聯絡，經數通電話後，終成功聯繫上他公司的高姓主管，到派出所將他帶回，他走前一再向警方道謝，潘員則叮嚀他務必趕緊繳費，避免再發生相同情況。

內埔警分局長蔡耀順肯定潘員適時伸出援手並運用智慧圓滿解決民眾問題，值得同仁學習。