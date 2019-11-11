髮蠟哥闖紅燈誣謗警無視人權　警方公佈「喝水送醫」影帶澄清

記者陳崑福／屏東報導

直播網紅「髮蠟哥」7日凌晨駕車行經屏東市中山路與光復路口時，因闖紅燈及辱罵員警三個字粗話遭移送法辦，髮蠟哥最近又以「被警察抓去警察局，人發燒38度C，要求警察帶我去醫院看醫生，且要求給水喝警察都不願意情事」，警方公佈相關錄影帶，澄清「髮蠟哥」所言不是事實。

▲播網紅「髮蠟哥」被屏東警方依方害公務罪嫌送辦，檢方請回後，到屏東縣警局表達不滿，被警方勸離。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼坐上救護車。

警方說，11月7日零時42分許，何男駕駛自小客車行經屏東市光復路與中山路口，因闖紅燈被2名執勤員警攔查告發，何男哀求員警不要開單，惟員警表示依法行政，何男竟心生不悅且不服稽查取締，以三字經及其他粗俗不堪入耳之字眼辱罵執勤員警，當場被依現行犯逮捕，並帶案偵辦。

▲▼就醫、喝水。

偵辦過程中，何男稱：「身體不適要求就醫」，員警於當日01時25分即通知119救護車並戒護至署立屏東醫院就診，復經急診醫師檢查後身體無礙，不需留院觀察。警詢後依刑法妨害公務罪嫌隨案移送屏東地檢署偵辦。另外，何男在派出所期間要求喝水，員警則即時提供礦泉水。

屏東警分局強調，該分局依法行政，絕不容許公權力遭到挑戰，絕無何男所陳述：「被警察抓去警察局，人發燒38度C，要求警察帶我去醫院看醫生，且要求給水喝警察都不願意」之情事。