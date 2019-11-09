為友人出氣不成反被踢破睪丸　行凶黑幫男判5年

▲桃園市自稱是某黑幫成員的邱姓、蕭姓男子幫友人出氣教訓對方，卻重踢李姓男子下體導致睪丸破裂重傷害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子為友人出氣與謝姓男子相約談判，雙方都揪人拚氣勢，但邱男方面比對方多出一倍，並自稱是桃園某黑幫成員，喝令對方做伏地挺身、交互蹲跳體罰，過程中蕭姓男子對李姓男子下體猛踹一腳，導致睪丸破裂慘遭切除，對方怒提重傷害；地院審理後依強制、重傷害等罪嫌判處邱男1年4個月、蕭男5年6個月有期徒刑。

檢警調查，本案發生於2014年6月26日，邱姓男子與蕭姓男子為友人出氣，邀約十餘人與對方謝姓、李姓男子等人在八德區興仁夜市談判，雙方一言不合後，邱男自稱是桃園某黑幫成員，仗著人數比對方多出一倍優勢，圍住對方後摑掌，並喝令5人做伏地挺身、交互蹲跳體罰。

其中，蕭姓男子向李男下體猛踢一腳，李痛得大聲哀號，但蕭仍不放過，還把他們押至內壢某國小旁談判，李男返家後忍痛數日後發現下體出現腫脹，於7月1日就醫後醫師發現右側睪丸已破裂，緊急經由手術切除，生殖機能已嚴重減損，李後來向警方提告邱、蕭等人涉及重傷害。

檢方偵訊時，邱男否認沒有命令謝男等人做伏地挺身、交互蹲跳，也沒有強押李男；蕭男則辯稱，根本沒有出腳踢李，對事發經過含糊帶過不願坦承；被害的李男則指證，案發時他們5人被對方十餘人圍起來，對方還嗆聲說是某黑幫成員，結果被圍毆，其中蕭男猛踢他的下體，導致右睪丸破裂經手術切除，當庭指認邱男有參與毆打，現場一群人都聽其指揮。

地院法官參考醫院診斷證明，李因右睪丸破裂切除，手術治療後雖然仍保有左睪丸，還有製造精子能力，僅單側睪丸可能影響生育能力，法官認為男性2顆睪丸原有互補機能，其中1顆遭毀損剩餘也會受影響，恐喪失生殖功能，李男生殖功能已嚴重減損，法院審酌，邱、謝僅因為細故就逞凶鬥狠，導致李男右睪丸破裂，審理後依強制、侵占與重傷害等罪判處邱男1年4個月，蕭男5年6個月有期徒刑。

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