父喪命母離家　15歲少女墜5樓慘死血泊　單親阿姨見狀心碎：籌不出喪葬費

▲賴姓阿姨一肩扛起家計，靠著每個月3萬元左右的收入照顧老母親、女兒，還撫養被遺棄的姪女長大。看到姪女墜樓慘死，心都碎了卻又無法負擔喪葬費，樹林警友站出手協助，她感激不盡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

悲劇...新北市樹林區一名少女自幼爸爸離世、媽媽離家出走，身心障礙的她只能自生自滅，阿姨看不下去，決定接手扶養，但阿姨的生活並不寬裕，離婚後擔任遊覽車司機，月薪3萬要養少女、女兒及老母親，壓力極大。上個月底，15歲的少女緩緩走到屋頂思念雙親，接著墜5樓慘死，阿姨心痛不已，卻無力負擔喪葬費。

據了解，賴姓阿姨一肩扛起3名親人的生計，經濟負擔龐大，其中少女領有中度殘障手冊，到了上個月底，15歲的她從自家5樓墜下死在血泊之中，將其撫養長大的阿姨見狀，心都碎了…更難過的是，以她目前的經濟能力，無法再負擔姪女的喪葬費，只能以淚洗面，不知如何是好。

彭厝警友站長張明通得知賴女的狀況，即刻協助籌措新臺幣4萬元作為喪葬費用，並協助賴女申請財團法人新北市樹林濟安宮急難救助金，以解決其燃眉之急，但賴女未來的路，仍得辛苦地走。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼15歲少女墜5樓慘死。（圖／翻攝自Google map）