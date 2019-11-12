張碩文籲「票投小黨」：不喜歡親民黨就投民眾黨　別讓藍綠壟斷國會

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜可能將在13日宣布參選2020總統，日前一度傳出與鴻海集團創辦人組「郭宋配」，遭到雙方陣營否認。親民黨組織部主任張碩文11日受訪時表示，郭、宋一直有合作默契，都希望小黨在國會扮演關鍵力量，他也進一步呼籲選民把政黨票投給小黨，「如果不喜歡親民黨，麻煩你也投民眾黨沒有關係」，就是不要讓藍綠繼續壟斷整個國會。

對於近日盛傳宋楚瑜可能與郭台銘組「郭宋配」，張碩文認為這是媒體加油添醋，但郭、宋一直有合作默契，也都希望小黨增加國會多元性、扮演關鍵力量，因此不排除未來在區域或不分區立委上的合作。

郭台銘幕僚蔡沁瑜11日受訪時也說，郭、宋合作的方向，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標」，她強調，一直以來都沒有「郭宋配」這件事情，郭董會與宋合作、跟柯也會合作，希望各自發揮專長力量，在國會有所斬獲。

張碩文表示，郭台銘是中間選民推崇的人士，只是郭台銘沒參選2020，他先前提出很多好的政策，親民黨會慎重考慮納入政見，至於民眾黨也是他們爭取合作的對象，他更呼籲選民把政黨票投給小黨，「如果不喜歡親民黨，麻煩你也投民眾黨沒有關係」，強調就是不要把政黨票投給藍、綠，讓他們繼續壟斷整個國會。

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