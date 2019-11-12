避開3大交友地雷！成功擄獲「理想情人」hashtag成功搭話不失誤

▲市面上越來越多交友App，各種功能推陳出新，打破人與人之間隔閡，運用科技串起友誼橋樑，跨大時空障礙尋得有緣的另一半。（圖／取自pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

戀愛是何等美好的事，熱戀裡的男男女女心情總是充滿粉紅泡泡！這個年代，要尋得真愛不容易，想擺脫單身狗的身份，除了靠親朋好友介紹，自己也得找門路多點努力，因此市面上越來越多交友App，各種功能推陳出新，打破人與人之間隔閡，運用科技串起友誼橋樑，跨大時空障礙尋得有緣的另一半！不過，大家下載交友App最麻煩的就屬隔層螢幕，不知對方是牛鬼蛇神，ETtoday新聞雲整理3大訣竅，小心辨別避開，新的一年想擺脫單身並非難事。

現代人生活忙碌，離開學生生涯投入社會職場工作，反而交際圈被限制，找不到志同道合的人做另一半，大家會問，情海茫茫難道都遇不到真愛嗎？因此，交友App的品牌、功能層出不窮，但也傳出不少遇到地雷的事故發生！真愛求不成，反而徒增苦惱。

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▲下載交友App最麻煩的就屬隔層螢幕，不知對方是牛鬼蛇神。

剛開始踏入網路交談，照片、影片都有可能造假，第一點「美肌開最大」的用戶要小心囉！尤其遇到只拍身體部位、重點部位的的網友，凡舉露鳥、露奶，這種80%都是想騙砲或是假帳號，行不法之事。第二「沒禮貌」禮儀是網路交友的基本，如果開場白就直問三圍、約？這種不禮貌的言談，請直接封鎖先逃再說，以免遭受到迫害。

第三點「自我介紹簡略」如果交代個人特質，只用兩三個字耍帥搞神秘，謹記對方的人生也可能空白沒重點，不然就是認識幾個禮拜，講話遮遮掩掩，肯定有問題。交友軟體就常碰到的問題就屬：「疑！約出來怎麼跟照片不一樣。」個性內向害羞的民眾，下載平台要來突破心防，如果配到不錯的對象，天天期待對話筐裡有浪漫的訊息，但往往現實總時殘酷，點開來發現對方刻意發多張裸露照片，露奶或肌肉，甚至美肌全開，等到約出來碰面感覺像是被狠狠詐騙，這是不少人都有過的經歷。

▲Omi交友軟體審核機智超嚴格，不怕遇到詐騙、不誠懇的對象。

▲「Omi」推出hashtag機制，讓你能快速找到相同興趣和職業的人，引導出共通話題！配對成功率極高。（圖／Omi提供）



最近一款「Omi」交友App就被網友狂讚：「審核超嚴」、「遇到鬼機率極低」、「全台最高顏值App」由於照片AI制度審查嚴謹，光是4個月內就揪出百萬假帳號，全力把詐騙人頭帳號完全剔除，避免詐騙，且系統只接受用戶清楚的全臉照片。

健康無壓的交友環境，網友使用後大讚：「這裡的人質感很好。」不少單身族下載後暢聊遇到真愛，放膽用心去愛。不過，引人熱議的是hashtag機制，可快速找到相同興趣和職業的人，引導出共通話題，無論是談工作、談電影、運動等，運用對話開啓新的友誼，為彼此的關係增溫，只與你喜歡的人聊天，不用擔心收到垃圾訊息；另外也設計「探索」功能，使用者能瀏覽周圍用戶的資訊和照片，並提供送上愛心功能及貼圖設計，沒話說的時候就是最棒的破冰利器，挖掘生活中無限可能。