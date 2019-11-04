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2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！家屬回事發地招魂　爸爸淚問：哥哥有看到弟弟嗎？

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記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日下午發生一起意外事故，一名年約2歲的孩童從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落，送醫搶救後宣告不治。對此，男童爸爸難過地表示，「全程都牽著他，絕對沒有讓他獨自行走，現在只希望兒子能夠趕快入土為安」稍早家屬也到事發現場招魂，場面相當令人不捨。另外，在前往事故地點時，爸爸也問了男童哥哥：有沒有看到弟弟？

▲▼男童奧萬大吊橋。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童墜落奧萬大吊橋，家屬回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼男童奧萬大吊橋。（圖／記者白珈陽攝）

這起事件發生在3日下午，當時男童意外墜落70-80米高空，跌落到河床上死亡，而男童父親表示，事發當時，男童的媽媽全程牽著兒子，沒有讓他自己走，但因為當時吊橋搖晃嚴重，兒子重心不穩跌坐到防護網上，媽媽也因為小兒子一個踉蹌，所以沒抓穩，結果兒子這一摔，就剛好摔下護欄的洞。

據了解，奧萬大吊橋自2009年7月啟用，而這起事故也是10年來傳出的第一起墜橋意外，目前現場已經封鎖，至於詳細事故發生原因、責任歸屬，仍有待檢方進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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