她說「只能當朋友」…醒來全身只剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了

▲蓓蓓受邀到羅男打牌，卻發現羅男給的水「味道怪怪的」，隔天下午醒來驚見身上只剩條內褲，羅男還躺在旁邊，讓她嚇得報警。（示意圖，非新聞當事人／Pixabay圖庫）

記者羅志華／台北報導

羅姓男子於2017年11月間，透過APP認識女網友蓓蓓（化名），當晚就將她約到家中打牌，並下藥迷姦；直到蓓蓓隔天醒來，驚見身上只剩條內褲、大腿有瘀青，且羅男就躺在旁邊，讓她嚇得趕緊報警。法院審理時，羅男辯稱蓓蓓性交時意識清楚，還打槍他告白「只能當朋友」，但蓓蓓對過程毫不知情，且在尿液中驗出安眠藥成分，北院一審判羅男9年徒刑，2審維持原判，民事部分判賠100萬元。

據判決，羅男於2017年11月3日23時許，約蓓蓓到超商聊天，之後更進一步約她回家打牌；蓓蓓於過程中向羅男討水喝，卻發現水的味道「怪怪的」，沒多久便失去意識，直到11月4日下午醒來，發現身上只剩條內褲，且頭暈到不行，才趕緊到警局報案，並在尿液中驗出安眠藥成分，內褲也驗出羅男的DNA。

羅男於審理時，坦承買了新聞講的那種「強姦藥水」，並摻在給蓓蓓的礦泉水中，但他辯稱蓓蓓性交時意識清楚，過程中他問「舒服嗎？」、「能不能在一起」，蓓蓓都有回應，還打槍他說「只能當朋友」，且蓓蓓事後還在Line上與他嬉鬧，與一般性侵受害者有異，否認迷姦蓓蓓。

但蓓蓓稱維持與羅男互動是為了「套話」，且對話中問到「老實說你昨天？」、「為什麼我沒穿褲子阿？」等語時，羅男更是各種閃躲飄；法官認為，若蓓蓓性交時真意識清楚，羅男大可正面回應，且也不該陷入「典型」被害人的迷思，僅因蓓蓓反應冷靜，就認定她未受性侵，再綜合羅男坦承下藥，及蓓蓓尿液檢測結果、內褲上羅男的DNA，北院一審依藥劑強制性交罪，判羅男9年徒刑，二審維持原判。民事部分，北院日前再判羅男須賠償蓓蓓100萬元。

我沒有遲到，是時間遲到了！