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第一次約會就母湯　法國天菜突加速　愛莉莎莎驚聲喊怕　洋男脫口：「O小！」

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▲愛莉莎莎實測跟外國人約會一晚，超ㄎㄧㄤ超甜的內容讓網友羨慕嫉妒恨。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

生活中心／綜合報導

在台灣想跟外國人約會容易嗎？能約到天菜的機率到底又有多少？知名YouTuber愛莉莎莎最新影片拍出她跟法國天菜帥哥的全英文約會過程，太ㄎㄧㄤ太chill的氣氛，愛莉莎莎數度在天菜前大開黃腔，讓帥哥笑到不能自己，甚至脫口：「Ｘ小！」直接又自然的互動，讓網友狂刷留言「簡單粗暴我可以」、「約會系列裡最甜蜜的一集！」

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愛莉莎莎的YouTube頻道擁有超過83萬的訂閱數，擅長以直白犀利的風格分析感情問題，也因為曾在英國及韓國留學，經常在影片中分享跨國文化差異，吸引不少忠實粉絲支持，她也會藉由多款交友軟體實測「約會實境」，像是200元約會一天、台北有錢人的約會⋯⋯等，每每都讓網友刷爆留言串。

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

這次愛莉莎莎為體驗在台灣跟外國人約會的感覺，使用交友軟體「SweetRing」搜尋配對對象，沒想到竟讓她跟一位法國天菜配對成功，究竟是不是「照騙」呢？兩人約在大稻埕知名法國餐廳碰面，在愛莉莎莎還在觀察環境時這名男子就出現在眼前，不僅跟照片長得一模模一樣樣，還熱情地先來個臉頰碰臉頰，驚魂未定的愛莉莎莎直喊：「Really？」這枚天菜名叫Dylan，不只在酒吧擔任調酒師，還是自由接案的Model，熱情浪漫的法國性格，讓約會一開始就跳過尷尬期，等待上菜的自我介紹時間，愛莉莎莎也逗得Dylan笑嗨嗨。

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

愛莉莎莎對於法國菜的印象通常偏鹹，但Dylan推薦的餐廳卻很得她心，愛莉莎莎趁勝追擊提出飯後要到Dylan工作的酒吧喝一杯，Dylan相當阿莎力表示可以為她調一杯酒，並邀她品嚐一種鹹味法國香腸，愛莉莎莎脫口說出：「I love sausage！」無意間的黃腔讓氣氛一秒歪樓，為了不要嚇跑天菜，愛莉莎莎分享自己曾住在法國跟比利時各一年時間，也算是個優雅的人，正要切鴨腿、展示她的刀工時，服務生馬上出聲：「Excuse Me！」遞上另一把叉子告知「要用這個」，秒被打臉的愛莉莎莎尷尬到不想面對，Dylan則是笑到停不下來，超鬧！

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

吃完飯兩人準備前往Dylan工作的酒吧，Dylan帶愛莉莎莎來到他的檔車前，愛莉莎莎竟然直接半蹲跟小Dylan面對面：「Can you help me？」說完這句兩人臉紅炸笑，原來愛莉莎莎一手正在拍攝，是要請Dylan幫她戴安全帽，但是蹲在這麼奇怪的地方，也讓人覺得ㄎㄧㄤ到不行，懷疑愛莉莎莎根本是故意的，太會撩！騎車前Dylan對愛莉莎莎說：「妳是我的辣台妹。」網友笑噴「哪學的」、「太可愛了」，油門加速時愛莉莎莎大尖叫喊怕，Dylan脫口：「Ｏ小⋯⋯」沒想到這位法國男子來台灣一年就這麽Local，夠台！

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

約會尾聲來到Dylan工作的法式酒吧Chill一下，Dylan為愛莉莎莎製作了一杯特調，兩人便開始聊起深夜話題，當愛莉莎莎問Dylan會先交往還是先發生關係，Dylan竟然表示：「全都在第一天做完！」讓喜歡先當朋友的愛莉莎莎大喊母湯，不過Dylan也說不是人人都這樣，只是使用交友軟體通常會加速，認識兩三天就可以確定這個人合不合適，由於Dylan是外國人的關係，他覺得使用SweetRing比較可以第一時間知道兩人語言、興趣等契合程度，而且想認識外國人的台灣女生，也很容易可以在SweetRing上找到合適的約會對象。

▲▼愛莉莎莎用sweet ring跟法國天菜約會。（圖／翻攝自影片）

這次的約會過程不僅輕鬆又自然，還不時讓人噴笑，網友紛紛表示「大家不要想歪，是我都往歪的方面想」、「整集都甜甜的」、「一直讓法國人崩潰」，跟外國人約會的文化差異太有趣，也有網友馬上敲碗「期待莎莎跟不同國家的人約會」。

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