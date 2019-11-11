無視藍營議長是義消總隊長？　桃議員質詢：綠營動員義消為小英造勢

▲黃敬平痛批謝呂泉，桃園義消成立小英後援會，無視藍營議長是義消總隊長？（圖／黃敬平提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選，兼任桃園義消總隊長的市議長邱奕勝與市長鄭文燦，分別擔任韓國瑜與蔡英文藍綠兩黨總統參選人，在桃園競選部主委。國民黨籍市議員黃敬平11日於市政總質詢中怒轟，本週六(16日)桃園市義消將成立挺小英後援會，大力動員義消參加，無視邱奕勝總隊長是挺藍的，讓義消朋友到底要公開挺藍、還是挺綠？陷於兩難！

黃敬平說「難道只准綠營動員造勢，行政中立有雙重標準？」備詢的消防局長謝呂泉澄清，這是自發性參加，絕無動員。市長鄭文燦強調，無論支持哪一邊，不會列入黑名單，也不會秋後算帳。

▲鄭文燦強調，無論支持哪一邊，f都不會秋後算帳。▼綠營動員桃園義消為小英造勢。（圖／黃敬平提供）

黃敬平說，「原本一個大隊要動員50人參加小英之友會，後來又增加到150人」。他接獲義消檢舉，很多義消迫於無奈參加，部分義消認為，現在議長邱奕勝就是義消總隊長，又是韓國瑜桃園市競選總部主委，參加小英之友會，就是違背良心，這種選邊站的行為，讓他們很為難。

黃敬平表示，桃園市消防協會於10月4日邀請全市義消7個大隊總幹事以上幹部，在桃園區溫州一路田川日本料理桃園店聚餐，宴席中公布2020蔡英文連任桃園市義警義消後援會顧問推薦名單，包括義消副總隊長、大隊長及桃園市消防協會理事、顧問都在內，消防協會人員並低調逐桌詢問是否參加小英後援會。

而最近綠營動員台船工會等國營事業員工，參加蔡英文競總成立大會，還有其他種種動員行為，引發國家機器資源濫用及違反行政中立行為，而桃園市義消同樣也被要求動員參加11月16日在蔡英文北區競選總部舉辦的桃園市義消挺小英後援會成立大會。

黃敬平質疑，「桃園市消防協會」設在消防局三民分隊一樓，接受桃園市政府的補助，他合理懷疑，桃園市消防協會的背後影武者不是消防局長謝呂泉就是市長鄭文燦，否則怎麼敢明目張膽不理會義消總隊長邱議長，暗自招摹義消成立小英後援會。

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