展現酒駕零容忍　台南跨轄聯合取締酒駕大執法

▲台南市警方集合佳里、麻豆、善化、新化分局、保安警察大隊及交通警察大隊等6單位，執行跨轄聯合取締酒駕大執法，由市警局長周幼偉親自主持，展現警方強力取締之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入秋後天氣轉涼，坊間燒酒雞、薑母鴨店家生意興隆，11月8日為立冬節氣，民間向來有立冬進補習俗，往年執法經驗，立冬或冬至民眾都有到燒酒雞、薑母鴨店家消費的習慣，屢屢造成酒駕肇事發生，為預防立冬進補民眾酒後駕車，8日晚9時至9日凌晨1時舉行區域聯防擴大取締酒駕路檢勤務。

台南市警方8日晚間集合佳里、麻豆、善化、新化分局、保安警察大隊及交通警察大隊等6單位，執行跨轄聯合取締酒駕大執法，共出動警力60名，在佳里分局前廣場舉行戶外聯合勤教，由台南市警局長周幼偉親自主持，展現警方強力取締之決心。

周幼偉局長表示，取締酒駕勤務未來將更密集，警方會設法強化執法深度及廣度，徹底取締酒駕，透過系統建置的各項數據資料，分析酒駕肇事時段與路段，一方面要精準交通執法，一方面更要讓執法無漏洞，達到酒駕零容忍的目標，杜絕酒客「貪杯上路不會遇到警察攔路」的僥倖心態。

佳里分局出勤20名官警，著新添購的英式警用反光背心、警示肩燈及勤務腰包等應勤裝備，於勤教結束後，隨即展開轄區威力巡邏及路檢勤務，佳里分局長斯儀仙表示，2019年1月1日起至11月4日止該分局轄區酒駕肇事13件、受傷17人，較2018年同期酒駕肇事26件、受傷28人，減少13件、受傷減少11人；台南市2019年1月1日起至11月4日止酒駕肇事240件、受傷295人，較去2018年同期酒駕肇事361件、受傷434人，減少121件、受傷減少139人。本次取締酒駕區域聯防成果，計有麻豆分局官田所副所長曾秀國等4人於該轄埤頭里1-8號路檢點查獲許姓男子酒後駕車，酒測值達0.57mg/l，依違反公共危險罪移送法辦。

斯儀仙分局長特別呼籲民眾飲用酒類後，切勿冒險駕駛車輛；另為防止酒後肇事造成民眾傷亡家庭破碎，將持續向民眾宣導「酒後不開車」、「酒後代駕或搭乘大眾運輸」等觀念外，也針對轄區易發生酒駕違規及肇事熱點加強規劃取締酒後駕車專案勤務，以保護民眾生命財產安全。