男台9線連續超車！拒檢「停路中不下車」　霸氣警秒破窗拖出

▲白色小客車駕駛橫停南迴公路上，對員警多次要求下車接受盤查置之不理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名男子7日駕駛自小客車在南迴公路連續違規超車，森永派出所巡邏員警鳴笛示意該車停車受檢，駕駛竟將車橫停路中拒檢，導致雙向車流受阻，員警眼看不是辦法，當機立斷破窗將駕駛拉出壓制，駕駛偵詢後依違反刑法公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

▲員警不得已擊破車窗將駕駛拉出，迅速將車輛移置路旁恢復交通順暢。

大武警察分局森永派出所員警於7日下午2時許執行巡邏勤務時，在台9線448.6公里處發現1輛白色自小客車連續違規超車，因該路段多為彎道，且當時車流量大，為顧及其他用路人安全，員警乃鳴笛示意該車停車受檢，該名駕駛索性竟將車輛橫停於道路中央阻礙交通，造成南北向雙向交通阻塞。

員警多次要求駕駛下車接受盤查，並立即將車輛移置路旁，該名駕駛人均置之不理，為避免交通堵塞，員警不得已只好將車窗擊破後拉出駕駛人，迅速將車輛移置路旁恢復了交通順暢。

過程中警員李峻安因擊破車窗，造成左手掌遭車窗玻璃碎片割傷，經送醫治療包紮後，幸無大礙。大武分局呼籲南迴公路多為彎曲道路，請駕駛人務必遵守交通規則，切勿雙黃線超車，避免因而發生不必要的意外，以維護自身及其他用路人之安全。