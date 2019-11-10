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北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

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北投洗車「被檢舉違停」挨罰900元　駕駛無奈：不到這麼嚴重吧？（圖／東森新聞）

▲劉先生被檢舉「在交岔路口10公尺內停車」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名劉先生到北投洗車場洗車，因店內車子多，他停在店門口洗，卻被人檢舉違停收到900元罰單，讓他非常錯愕。對此，業者無奈回應，這幾個月下來收到5張以上的罰單，幫客人吸收金額；迫於現實，有時的確會占用人行道或騎樓而遭到檢舉，只能盡量規勸客人停在合法範圍。

根據罰單內容，10月19日上午10時46分，劉先生因「在交岔路口10公尺內停車」違規挨罰。對此，他認為，自己只是來洗車沒擋到其他車輛進出，「我們是認為說盡量不影響別人，也盡量停在裡面。其實在這個位置上，他並不會去影響到車輛的前進。因為其實前面都還是有停車，如果真的有辦法開到這個位置，應該也沒有辦法到這裡。」

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北投洗車「被檢舉違停」挨罰900元　駕駛無奈：不到這麼嚴重吧？（圖／東森新聞）

▲▼劉先生認為，洗車沒擋到其他車輛進出，「好像也不到這麼嚴重吧？」（圖／東森新聞）

北投洗車「被檢舉違停」挨罰900元　駕駛無奈：不到這麼嚴重吧？（圖／東森新聞）

劉先生說，來這裡洗車至少超過2年的時間，「我一直以來都是他們的老主顧，第一次收到這樣的罰單，倒是覺得比較驚訝啦。好像也不到這麼嚴重吧？我們也是停在店家自家的前面這塊。」

經營汽車美容業，有時客人一多就可能占用騎樓或人行道，罰單繳不完，業者滿腹委屈，「這幾個月下來，我們收到5張以上的罰單。我們店家也是幫客人吸收，這個罰單的金額，我們其實也滿困擾的，因為我們畢竟做的是小本生意。」

暫時占用人行道洗車的確可能觸法，但業者礙於現實，只能規勸客人到店裡洗車，盡量停在合法範圍內，別造成其他用路人困擾，客人也不會荷包大失血。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼劉先生的車當時停這樣。（圖／東森新聞）

北投洗車「被檢舉違停」挨罰900元　駕駛無奈：不到這麼嚴重吧？（圖／東森新聞）

▼業者透露，這幾個月下來收到5張以上罰單。（圖／東森新聞）

北投洗車「被檢舉違停」挨罰900元　駕駛無奈：不到這麼嚴重吧？（圖／東森新聞）

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