新警用機車配置「隱形鏡頭」民憂被開單機率大增！警闢謠：用途不在這

▲網傳高市警用機車加裝隱形鏡頭逕舉開罰，民眾憂遭檢舉機率大增，警澄清不會用來開單告發。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

網路上近日瘋傳新型警用機車照並稱，「新款巡邏機車上有加裝錄影機，提醒民眾多多留意，現在警方不用攔車開單，就可以調帶舉發沿路違規者」。針對此謠言，高雄市政府警交大隊緊急出面澄清表示，警方購入的新型機車上確實有加裝錄影鏡頭，但目的是在自保，方便未來執法或發生交通事故時可以有佐證的依據。

▲網傳高市警用機車加裝隱形鏡頭逕舉開罰，警澄清不會用來開單告發，為事故時自保用。（圖／記者洪正達翻攝）

新型警用機車曝光！照片中可見車頭正前方裝設了攝影機鏡頭，網路因此謠言四起，「現在民眾上路要小心，警用機車隨時都在錄影，警察不用攔車開單，就可以調帶舉發沿路違規者」。對此，高雄市政府警察交通警察大隊趕緊出面表示，「新型機車配置行車紀錄器，目的是在執法或者發生交通事故時，可以作為輔助證據之用，這不能用來取締成為交通違規的依據，所以請民眾放心，我們員警不會用這個影帶來作為開單的依據」。

從警方提供的照片可見，該隱形攝影機裝設在機車頭燈中間，乍看之下很像新式頭燈，有關網友們擔心荷包失血，警方呼籲民眾勿過度恐慌，因為這真的不是為取締違規而裝設的。

▲高市新型警用機車加裝隱形鏡頭。（圖／記者洪正達翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►問路人找地址伏襲黑幫 槍手否認被教唆：他問候我爸媽

►屏東萬丹廟會遶境爆衝突！白衣人「從馬路叫囂到邊坡」打成一團 網全看傻