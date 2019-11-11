酒駕新制上路初見成效　台東酒駕違規肇事均較去年同期減少

▲▼酒駕新制罰鍰採汽機車分流，同時對初犯、再犯及拒絕檢測均提高了相當程度的罰鍰。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

酒駕新制上路後，經統計台東縣今年7-10月酒駕違規637件，已較去年同期735件減少98件，酒駕事故發生44件，亦較去年同期49件減少5件，台東縣警察局呼籲民眾支持警方執法，共同建構更安全的交通環境。

警察執勤發現有疑似酒後駕車者，會指揮其暫停、觀察，如研判駕駛人有飲酒徵兆，則指揮車輛靠邊停車，並請駕駛人下車，接受酒精濃度檢測，檢測前須詢問受測者飲酒時間是否達15分鐘以上。若無，告知其可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測，檢測過程全程錄音（影）。

自2019年7月1日起實施之酒駕新制，罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今新台幣1萬5,000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元，並吊銷駕照3-5年。

台東縣警察局各單位除針對易發生酒駕熱點與時段，持續彈性規劃勤務，提高執法密度，另擴大宣導能量，期使民眾廣為周知。