八仙塵爆486死傷慘案　樂園董事長陳柏廷等11人不起訴確定

▲八仙樂園董座陳柏廷被控業務過失罪不起訴確定。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

2016年新北市八仙樂園發生彩色趴塵爆意外，造成15死471傷慘案，雖活動主辦人呂忠吉已經判刑定讞入監，但死傷者家屬認為出借場地的八仙樂園董事長陳柏廷等人也要負責，雖然士林地檢署3度處分不起訴，但家屬持續再議，高檢署日前調查後認為，士檢已詳查全案，陳柏廷等人罪嫌不足，駁回再議，陳柏廷等11被告不起訴確定。

▲八仙塵爆造成486人死傷慘重。（圖／資料照）

「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」負責人呂忠吉，4年前在八仙樂園舉辦「彩色派對」，因活動高潮時所噴灑玉米澱粉及食用色素混製成的色粉，疑被現場高溫燈具器材引燃，現場瞬間燒成火海，造成486人死傷慘重。

呂忠吉因業務過失致死罪被判刑5年入獄，八仙樂園董事長陳柏廷等人在2015年，被檢察官認定園內場所消防安檢均合格，且依租賃契約，應由主辦活動的呂負責安全維護，首度偵查結果處分不起訴陳柏廷等8人。

▲呂忠吉已在2019年初入監服刑。（圖／記者陳雕文翻攝）

被害人與家屬提起再議後，高檢署首度發回士檢再次調查，仍認為八仙出租場地與意外發生缺乏因果關係， 2016年2度處分不起訴，高檢再發回要求進行「修復式司法」後，士檢在2019年作出第3次不起訴。

死傷者家屬不服，第3度提起再議，並且追加控告3名相關人員，這次高檢署調閱全案相關卷證，認為士檢已經詳盡調查，因此駁回再議，陳柏廷等11人被控業務過失致死等案件，不起訴確定。

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