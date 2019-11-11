移居屏東2年多　龍應台：屏東是台灣頭！國家要有南方視野

▲作家龍應台移居屏東，於南國漫讀節朗讀屏東，與現場海內外朋友分享和農民朋友最真誠自然的互動故事。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

作家龍應台移居屏東後2年3個月又9天後，11日首度公開現身，於南國漫讀節朗讀屏東，與現場海內外朋友分享和農民朋友最真誠自然的互動故事，反應非常熱絡。

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▲▼詹宏志、學員閱讀旅行。

龍應台首先說，「屏東，是台灣頭」，在土地上生活，在泥土裡也在海裡工作，這樣的世界觀是不同的，如果國家政策沒有泥土的感覺、南方的視野，恐怕將失去平衡。

她準備了準備《天長地久：給美君的信》簽名書，贈與能依照順序唸出屏東個鄉鎮的讀者，及在場三代同堂一起聽講的民眾。

「2019南國漫讀節」，集結60多位國內外知名文化人齊聚，結合文字編輯、詩歌、音樂、劇本等各種主題的講座，昨天由作家詹宏志接力於藍皮火車分享旅途與人生，閱讀觸發旅行的騷動。

他帶領60位讀者共同體驗這場─浪漫的藍皮火車閱讀之旅。他認為10年修得同船渡，能共乘火車是奇妙的緣分，然而火車也是推理小說重要場景，充滿懸疑與詭譎的氣氛，小說裡的世界是一個全新的世界，就如同火車也將帶領我們探訪未知的神秘，彼此共同在火車裡相遇與閱讀。

11日最後一班藍皮列車書店，由郭漢辰及傅怡禎2位屏東縣籍作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

縣長潘孟安表示，「南國漫讀節」是屏東專屬的閱讀品牌，今年很歡喜各界文化人齊聚屏東共襄盛舉，來年期待有更多屏東的元素，讓屏東閱讀的能量持續發酵。