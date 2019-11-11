夜店座落原民保留地　轄區分局實施「第三方警政」杜絕不法

▲屏東縣內埔警方會同縣府相關單位稽查瑪家鄉一間夜店，發現不法，立即處置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家地區最近發生數起鬥毆案件，依轄區的內埔警分局110報案系統顯示，該轄夜店常有妨害安寧情事，分局長蔡耀順遂指示將該轄列為重點臨（路）檢處所，11月起規劃該轄夜店春風專案勤務臨檢工作，並親自帶隊執行，以確保地方安寧。

▲▼稽查人員發現不法立即開單。

雖近午夜時分，查稽人員走入三和路段之一間夜店，發現座無虛席，店內清一色為年輕人，部分酒客已泥醉趴在桌上，雖查無違法事端，惟包廂內卻菸霧瀰漫，完全無視「菸害防制法」的規定。

該分局7日再結合縣府衛生局共同前往，針對持（吸）菸ing的兩名年輕人進行開罰外；另對於現場張姓負責人主動提供菸灰缸供酒客使用一節，一併裁處。

由於該夜店坐落在原住民保留地，該分局再會同「原住民保留地開發管理條例」執行機關瑪家鄉公所共同進行會勘，發現該場所確實搭蓋鐵皮屋營業，違法占用，業經鄉公所勒令限期拆屋還地。

內埔警分局表示，為避免街頭暴力、妨害安寧衍生涉毒、酒駕等侵害威脅民眾生命安全情事，該警分局將持續會同縣府其他行政機關發揮「第三方警政」的功效維杜絕不法情事發生，還給社區寧靜的治安。