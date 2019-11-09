龍應台爆料與朋友「對話內容」最大感觸！考這題「10人裡7人答錯」

▲2019南國漫讀節，龍應台（右）與林生祥（左）共同登台。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／屏東報導、攝影

屏東近日大規模舉辦文學祭典「南國漫讀節」，作家龍應台受邀出席講座提到，今（11/9）日剛好是她搬到屏東2年，卻是第一次公開現身，她現場調查民眾來自何方，更笑稱北部的朋友是住在「台灣尾」，「因為這裡（屏東）是台灣的頭！」讓不少屏東居民鼓掌叫好，屏東縣長潘孟安也笑得樂不可支。龍應台說，住了2年感受到兩地朋友世界觀的不同，但「過度缺少泥土的感覺」會嚴重失衡。

作家龍應台曾任台北市文化局首任局長、中華民國文化部首任部長，如今在屏東居住與生活，接觸許多與農忙、土地有關的事物，時常在粉絲團撰寫「純粹大武山」系列文章，大獲好評。

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今（9）日傍晚她受邀與林生祥一同出席南國漫讀節活動，她提到自己在屏東住滿2年3個月零9天，但是第一次公開現身，原本主辦單位邀約她演講，但她認為「在這麼浪漫的秋天夜晚演講，實在太浪費，因此想跟大家聊聊天。」

而龍應台與民眾互動、有獎徵答時，詢問「如果我要養雞生蛋，請問要養一公一母，還是兩隻母雞？」不料2組競爭人馬當中，只有1組答對「兩隻母雞」。她提到自己原本也不知道正確答案，還說拿這題去問住在「台灣尾（北部）」的朋友，10人中有7人都答錯，而這些朋友裡頭包括中研院博士、科學家、詩人、社會學家、新聞記者，甚至還有「前總統之一」。

▲龍應台爆料自己平時與兩地朋友的「對話內容」，讓她產生很大感觸。

她也爆料自己平時與不同領域朋友的「對話內容」，北部朋友會找她談香港局勢、談政治、談社區營造、談敘利亞戰爭、談圖書訂價⋯等；而「屏東朋友」多半跟她聊農作物，這2年因此結交了芒果大王、棗子大王、蓮霧大王、檸檬大王、蘭花大王、鳳梨大王等友人。

透過芒果大王朋友贈送的小芒果得知，小顆的果子不受消費者喜愛，加工也麻煩，賣不出去，只好四處贈人「請朋友幫忙吃」，龍應台藉機呼籲大家「別因為小顆就挑惕不買，其實小顆也一樣好吃！」

還得知因全球氣候不正常暖化，導致蜜蜂數量大幅減少，缺乏蜜蜂「授粉」的情況下，果物種不出來，花也開不了，農人只好改以「蒼蠅」授粉取代，聊天對話提到「蒼蠅授粉成本低，繁殖快，生命週期短。」讓龍應台也打趣說「所以我們對蒼蠅的印象要改變了！蒼蠅是很浪漫的。」讓台下觀眾一片笑聲。

龍應台說，透過與兩地不同朋友聊天，可以發現彼此世界觀、生活記憶、認知都很不一樣，住在「台灣頭」也就是「屏東」的朋友，多半是彎腰在泥土裡或在海裡工作，但如果一個國家著政策，全部集中在「台灣尾」（北部），卻過度缺少「泥土的感覺」，這會嚴重失去平衡，是一件很危險的事——這是她在屏東住了2年多來的最大感觸。

▲稍早時，林生祥與鍾永豐也共同說唱。

此次2019南國漫讀節，集結60多位國內外知名文化人齊聚，三大主軸包括：30場「劇場式講座展演」、5條「歷史人文走讀路線」、5班「藍皮火車─列車書店的人文講座」，自11月8日（五）至11日（一）舉行，接下來的各場次活動詳情可至臉書「南國漫讀節」查詢。