南國漫讀節龍應台+張曉風相繼登場　詩歌般饗宴

▲屏東「南國漫讀節」昨9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台登場演講，反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「南國漫讀節」9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓你看見「純粹大武山」。

屏東縣長潘孟安與副縣長吳麗雪親臨現場，力挺這場閱讀盛會，活動尚未開放入場，現場就聚集大批民眾排隊，及不少從海外前來的讀者，四川、浙江、安徽、寧夏、山東、法國齊聚一堂。

昨晚講座為龍應台回到屏東首次登場演講，與現場民眾互動熱絡，龍應台特別準備《天長地久：給美君的信》簽名書，贈與能依照順序唸出屏東個鄉鎮的讀者，及在場三代同堂一起聽講的民眾。

龍應台說：「屏東，是台灣頭，在土地上生活，在泥土裡也在海裡工作，這樣的世界觀是不同的，如果國家政策沒有泥土的感覺、南方的視野，恐怕將失去平衡。」與台北是台灣頭的觀點是不同，老師更與現場朋友分享和農民朋友最真誠自然的互動故事。

南國漫讀節10日上午邀請詹宏志將與讀者搭上藍皮火車分享，旅途與人生，以及阮劇團團長汪兆謙、黃震南、屏東作家張曉風、郭漢辰，胡川安、張鐵志重要的文化人齊聚屏東，透過閱讀，走進南國的人文與山海。