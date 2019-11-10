　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南國漫讀節龍應台+張曉風相繼登場　詩歌般饗宴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東「南國漫讀節」昨9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台登場演講，反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東「南國漫讀節」昨9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台登場演講，反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「南國漫讀節」9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓你看見「純粹大武山」。

屏東縣長潘孟安與副縣長吳麗雪親臨現場，力挺這場閱讀盛會，活動尚未開放入場，現場就聚集大批民眾排隊，及不少從海外前來的讀者，四川、浙江、安徽、寧夏、山東、法國齊聚一堂。

昨晚講座為龍應台回到屏東首次登場演講，與現場民眾互動熱絡，龍應台特別準備《天長地久：給美君的信》簽名書，贈與能依照順序唸出屏東個鄉鎮的讀者，及在場三代同堂一起聽講的民眾。

龍應台說：「屏東，是台灣頭，在土地上生活，在泥土裡也在海裡工作，這樣的世界觀是不同的，如果國家政策沒有泥土的感覺、南方的視野，恐怕將失去平衡。」與台北是台灣頭的觀點是不同，老師更與現場朋友分享和農民朋友最真誠自然的互動故事。

南國漫讀節10日上午邀請詹宏志將與讀者搭上藍皮火車分享，旅途與人生，以及阮劇團團長汪兆謙、黃震南、屏東作家張曉風、郭漢辰，胡川安、張鐵志重要的文化人齊聚屏東，透過閱讀，走進南國的人文與山海。

ET快訊
韓國瑜11/11公布副手人選：熱愛中華民國而且有國際觀
國一北上「灰轎車慘被白車鏟起」！險掉落五楊高架網嚇壞：以為錯
炸豬排旁邊塞一塊蛋糕！他外帶850元「五星級便當」千人洗版噓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019屏東美展　屏東獎得主林亮吟、黃元煜獎金各15萬元

南國漫讀節龍應台+張曉風相繼登場　詩歌般饗宴

衝破南關龍崎全區走透透　土崎里林天宮廟口榕樹下開講

「類海外婚攝」興起　業者3D後製各國知名浪漫美景

1111光棍日想脫單　中壢美滿中心安排40多對「一對一」

民眾防災意識抬頭　嘉市消連三年防災宣導體驗營爆滿

王詹樣公益信託落實在地關懷　連9年邀明華園文化扎根

雲嘉嘉聯合救護技術交流競賽　專業醫檢高規格評判

飛天小女警與黃偉哲市長互動　2019台南城市音樂節熱力登場　

承億文旅住宿下殺24折　讓環島旅行變簡單

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

韋喆深情嗓音「獻唱給媽媽」泛淚　蕭敬騰非常喜歡：你就是國際巨星！

謝忻情斷阿翔復出：看清了內心　珍惜工作機會「只有感謝兩個字」

2019屏東美展　屏東獎得主林亮吟、黃元煜獎金各15萬元

南國漫讀節龍應台+張曉風相繼登場　詩歌般饗宴

衝破南關龍崎全區走透透　土崎里林天宮廟口榕樹下開講

「類海外婚攝」興起　業者3D後製各國知名浪漫美景

1111光棍日想脫單　中壢美滿中心安排40多對「一對一」

民眾防災意識抬頭　嘉市消連三年防災宣導體驗營爆滿

王詹樣公益信託落實在地關懷　連9年邀明華園文化扎根

雲嘉嘉聯合救護技術交流競賽　專業醫檢高規格評判

飛天小女警與黃偉哲市長互動　2019台南城市音樂節熱力登場　

承億文旅住宿下殺24折　讓環島旅行變簡單

台南學甲濕地生態園區輕旅行　喜遇首批10隻黑琵

「外籍軍官」又來了！　誆熟女匯80萬助退伍　警趕銀行攔阻

否認「郭宋配」　劉宥彤：親民黨主動聯絡、僅討論國會布局

日皇德仁即位遊行！　期間限定「國鳥綠雉emoji」高掛推特趨勢榜冠軍

《RM》開場罕見少了劉在錫！　全場一陣慌亂…來賓面露尷尬

窩在家裡超鬱卒！　阿柴聽到「山上跑跑好不好」秒醒狂答：好

快訊／韋禮安稱合約調解破局...福茂痛斥「人前一套，背後說謊攻擊！」

質疑台肥洩漏購屋個資　曾銘宗建議韓國瑜：依《個資法》提出告訴

半數患者確診已中度！醫揭「肺阻塞」救命關鍵：早期可逆轉

韓國瑜1111公布副手人選！　重申「熱愛中華民國而且有國際觀」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

地方熱門新聞

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

2019台南城市音樂節熱力登場　

林俊憲指特權施壓貸款請拿出證據

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

台灣國際咖啡節　開幕音樂會揭幕

李武龍台南麻豆菜市場掃街

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

九降風烏魚子　日本人也讚喔咿係

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

菜豆萎凋病不再束手無策　嫁接栽培再上一層樓

南迴瘋單車「秘境雙坂遊」

石門水庫魚苗放流　放養3年變大魚

台東林管處招募森林護管員　報名至12月9日

想脫單？中壢美滿中心安排40多對「一對一」

更多熱門

相關新聞

龍應台考這題　10人有7人答錯

龍應台考這題　10人有7人答錯

屏東近日大規模舉辦文學祭典「南國漫讀節」，作家龍應台受邀出席講座提到，今（11/9）日剛好是她搬到屏東2年，卻是第一次公開現身，笑稱北部的朋友是住在「台灣尾」，「因為這裡（屏東）是台灣的頭！」龍應台說，住了2年感受到兩地朋友世界觀的不同，但「過度缺少泥土的感覺」會嚴重失衡。

每日僅1班「解憂火車」化身書店

每日僅1班「解憂火車」化身書店

聽故事吃便當！「列車書店」啟動

聽故事吃便當！「列車書店」啟動

大武山劇場8日登場　鍾曉陽開啟詩歌派對

大武山劇場8日登場　鍾曉陽開啟詩歌派對

饕客作家帶路！東港美食小旅行

饕客作家帶路！東港美食小旅行

關鍵字：

南國漫讀節龍應台勝利星村大武山

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面