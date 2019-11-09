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每日僅1班「解憂火車」化身書店！絕美山海景+穿越隧道「黑暗關卡」

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▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲每日僅1班的藍皮火車，打造成「列車上的書店」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導、攝影

鐵道迷必追的「藍皮火車」有股說不出的魔幻魅力，每日僅1班往返枋寮與金崙，被作家劉克襄譽為「解憂火車」，近日更在屏東南國漫讀節上，首度將藍皮火車打造成5班「列車上的書店」造成話題。今（9）日邀請詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌，欣賞沿途絕美的山海景色，加上穿越無數個隧道，宛如穿越人生中一道道的「黑暗關卡」。

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▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼詩人許含光（左）馬翊航（右）一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

「藍皮火車」每日僅1班往返屏東枋寮－台東金崙，車廂內無冷氣，只靠老舊電扇和車窗吹來的自然風，加上復古的座椅，部分燈光閃爍、忽明忽滅，宛如回到早年台灣鐵路建設時期的鐵道記憶，吸引不少鐵道迷朝聖。而沿途行駛的絕美景色更是亮點，山與海近在咫尺，彷彿伸出手就能觸及；就連途中穿越的一個個隧道、光影變化、淺淺的柴油氣味，都成了讓人念念不忘的風景。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲11月9日的「列車書店」以「孤獨感」為主題，讓讀者一起在車上讀詩。

在屏東近日舉行最大規模的文學盛宴「南國漫讀節」，特地將藍皮火車打造成5班「列車上的書店」，9日行駛的班次由詩人馬翊航、許含光一起帶領，他們以「孤獨感」為主題，各自挑選了幾首詩與音樂，與讀者一起在列車上感受，朝向台東金崙的海。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲11月9日的「列車書店」以「孤獨感」為主題，讓讀者一起在車上讀詩。

馬翊航說，當初在討論「列車上的書店」主題時，團隊就堅持一定要有一班車跟文學和詩有關，他們不斷思考這種感覺到底是什麼？發現就是「孤獨感」。加上每個人使用導聆耳機來聆聽，形成一個獨特的、個人的聲響空間，雖然與外界仍有連結，卻又保有獨立，同時又不想忽略窗外的景色，會有點忙碌，但這些都成為旅行的一部分。

而每個人終其一生都可能經歷無數個隧道，無論是孤獨地闖過一道道黑暗關卡，又或是有人並肩同行，忽明忽暗，總會有走完的一刻，而記憶則會永存。這樣的感受，在「列車上的書店」上更能體現。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲車廂內無冷氣，只靠老舊電扇和自然風，加上復古的座椅、燈光閃爍，宛如回到早年的鐵道記憶。

馬翊航原先擔心效果會不如預期，畢竟讀詩需要進入情緒，但在旅程中有許多無法預知的狀況，雖然事先場勘過，團隊也有抓出所有過隧道的時間，不過火車難免會有時間誤差，怕因此造成情緒中斷。不過他與許含光一起分享沿途的感受，也成為旅行的故事，所有的「無法預期」都成了創造回憶的一部分。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲馬翊航認為，分享文學最珍貴的地方，就在於像「火花」般的觸動。

例如他分享過去自己在音樂教室的回憶，讓現場一名音樂老師覺得很有趣。馬翊航認為，分享文學最珍貴的地方，就在於像「火花」般的觸動，彼此不一定是相同的經驗，但某段記憶產生交疊，會相互連結。就像一個高中生和一位音樂老師的回憶一定不一樣，但因為音樂有空間上的連結，啟動了不同的記憶相連。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮火車」沿途行駛的絕美景色更是亮點，山與海近在咫尺。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

他還特別提到車窗的「倒影」，認為這倒影和鏡子不一樣，因為它背後還有風景，會變動，就像文學一樣，有人說文學像鏡子，但他認為更像是火車車窗上的倒影，會因為你身處的位置不同，反射出不同的狀態，當然也會因為不同心境投射出不一樣的情形，「就像同樣的詩句在年輕的時候讀、在火車上讀，感受都不一樣。」

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩與聽歌。（圖／記者林育綾攝）

而許含光提到，並不是說「舊」一定代表好或不好，但老舊的列車可以看見過去的痕跡，例如車廂銜接處、老電扇，加上沿途的美景，都非常迷人，聽聞藍皮火車明年可能淘汰，難免會不捨。此次特別挑選一首楊牧的詩《右外野的浪漫主義者》，他認為人生有時候就像莫名站在「右外野」的位置，感受到「格格不入」的孤獨感。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼列車行駛至台東金崙，大夥前往海邊享受片刻寧靜。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

此次南國漫讀節，集結60多位國內外知名文化人齊聚，三大主軸分別為30場「大武山劇場─劇場式的講座展演」、5條「南方漫讀─歷史人文走讀路線」、5班「藍皮火車─列車書店的人文講座」，自11月8日（五）至11日（一）盛大舉行，接下來10日、11日兩天的活動詳情可至臉書「南國漫讀節」查詢。

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