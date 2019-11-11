下班交通尖鋒汽車拋錨慌手腳　林邊警幫推車駕駛超感動

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警在艷陽下幫忙推故障汽車，路過用路人看了紛紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

下班交通尖峰時刻大家都趕著回家，日前在屏東縣林邊鄉中山路大馬路中央卻有一輛自小客車突然停在，造成後方大塞車，東港警分局林邊分駐所所長李俊宏、警員蔡育政二員獲報後立即前往協助排除障礙，讓交通恢復順暢，讓鄭姓駕駛很感激。



▲▼推車、幫忙絡修車廠處理。

警方表示，於日前巡邏時接獲110報案，稱在林邊鄉中山路有一部汽車停在道路中央，嚴重影響行車安全，員警接獲報案立即到場了解，發現原來是鄭姓男子駕駛的自小客車因不明原因半路拋錨，心裡非常慌張不知如何是好，於是打110電話求助。

林邊分駐所所長李俊宏、警員蔡育政趕到，先安撫他的情緒並當機立斷直接推著車輛到路邊臨時停車，且吹哨疏導人車交通，順利協助民眾將車推到路邊，恢復交通順暢，並協助他聯絡修車廠業者到場排除故障，讓他感到很窩心，稱讚警方熱心積極為民服務精神。



東港警分局長劉清俊肯定李、蔡兩員為民服務精神，足為同仁表率，也提醒民眾行車前應先多了解車況，注意檢查三油三水並注意輪胎胎壓，才能快樂出門平安回家；遇到車況不佳拋錨或交通意外事故應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。