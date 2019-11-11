美再祭限制移民新招！漲申請費60%、加收1500手續費　遭批「規費武器化」

▲中美洲難民在墨西哥邊界紮營等待美國庇護申請通過。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府8日宣布，準備提高難民申請庇護的費用，從現行的725美元調至1170美元，增長幅度達60%。另外，他們也欲向難民收取「申請手續費」，預計每案為50美元，這也是美國成為繼伊朗、斐濟與澳洲以來，第4個對難民收取手續費的國家。移民團體則痛批，此舉形同將「規費武器化」，試圖建立一道紙牆阻止移民進入美國。

川普政府準備祭出的新規包含，難民入籍申請的費用，將從現行的725美元（約台幣22000元）調至1170美元（約台幣35500元），增幅達60%，而部分移民案件，增加的費用還會更高。除此之外，美國政府也打算向難民收取「申請手續費」，預計每案50美元（約台幣1518元），但若要額外申請工作許可，費用則高達490美元（約台幣14800元）。

目前還不確認這項新規是否會得到國會批准，但當局強調，此舉是為了填補移民費用的赤字缺口。

鷹派的美國國籍暨移民局（USCIS）代理局長庫奇內利（Ken Cuccinelli）表示，USCIS需要像一般企業一樣，隨時審查收支狀況，並根據分析結果做出調整，「這項調整收費的建議，會確保更多申請人會有效富馾其申請的實際成本，讓政府對移民局的補貼降到最低。」新規顯示，提高費用的所得，會撥款2億700萬元資金給聯邦移民和海關執法局(ICE)。

►川普再打擊移民 尋求庇護者「美國未待滿1年」禁止工作

►鑿穿邊境圍牆只要3000！毒梟「一把電鋸」挖洞走私 川普：牆很容易修好

►川普要求移民「證明有錢看醫生」才能領簽證 被法官臨時禁制令擋下

「無國界移民」（Boundless Immigration）創辦人藍德（Doug Rand）則發出聲明，痛批政府此舉如同將規費武器化。國家移民法律中心律師阿拉西里（Araceli Martinez-Olguin）表示，當局致力於建立一道「紙牆」，讓低收入的移民更難進入美國，「政府正努力增加低收入移民的額外障礙，甚至直接調整他們的身分，使其無法成為美國公民。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

