美國前1%超級富豪太有錢！　資產加總將超越中產階級和中上層階級

▲美國前1%的富裕人家手中掌控著美國公營、私人企業50%以上的股權。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國歷史性的經濟擴張讓有錢人更有錢，數據顯示，金字塔頂端前1%的超級富豪今年第2季坐擁約35.4兆美元的資產，但這個數字幾乎和收入前10%至50%的中產階級、中上階級族群所持有的36.9兆美元資產差不多，或許不久的將來就能超越。分析師坦言，有錢人和一般民眾投資的相異之處在於，他們可以把錢拿來投資避險基金、私募股權基金等門檻較高的項目，「富豪得到的越多，他們擁有的機會也越多。」

彭博引述聯準會（Fed）數據指出，美國前1%的有錢人家過去10年在股市投資方面獲取龐大回報，如今手中掌控著美國公營、私人企業50%以上的股權，順勢搶下更多利潤。專家指出，利率是其中的一個關鍵因素。

投資公司Lakeview Capital Partners首席市場策略師史蒂芬柯拉維托（Stephen Colavito）表示，一般民眾沒辦法從定存或其他被動投資得到太多回報，轉而把錢投入股市，整個市場也被撐了起來，而這些投資也讓有錢人取得投資避險基金、私募股權基金的資格門檻。據悉，許多同類型基金的投資門檻為500萬美元。

仔細觀察美國財富資產分布，可見前10%的富人仍控制著大部分的資產，總價值達42.6兆美元，但他們並沒有像前1%的超級富豪那麼有錢；數據顯示，前1%的有錢家庭擁有約35.4兆美元資產，而收入前10%至50%的中產階級、中上階級族群則是持有約36.9兆美元資產。只不過，這一切的金錢遊戲似乎並未幫底層50%的人民謀到福利，讓總資產僅占6.1%的他們扛下全美35.7%債務。