川普再打擊移民　尋求庇護者「美國未待滿1年」禁止工作

▲川普試圖解決棘手的移民問題。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據4名美國國土安全部（DHS）官員透露，川普政府本周將公布一系列新措施，旨在限制尋求庇護者的工作能力；新提案將拒絕移民申請工作許可，直到他們在美國居住至少1年。目前細節尚未敲定，國土安全部也沒有回應媒體。

BuzzFeed新聞率先報導，川普政府計畫不向尋求庇護的移民發放工作許可證，官員透露，新提案將規定移民至少在美國居住1年，才能成功申請工作許可。依據過往方針，尋求庇護的人員，在提出庇護申請後的150天內可以申請工作許可，這使得他們等待法官審理案件期間能夠找工作；目前庇護相關案件需要約2年才會有結果。

兩名官員表示，代理國土安全部部長的麥克利南（Kevin McAleenan）即將離職，他預計4日下午與美國公民及移民服務局主管、美國移民及海關執法局負責人討論方案。

這項正在討論的方案主要是針對尋求庇護的墨西哥家庭，雖然來自中美洲的移民數量自5月開始下降，墨西哥家庭的人口卻有所上升。不過，有專家認為，就算限制這些人的工作許可，他們仍能在地下管道找到出路。

目前來看，根據美方與墨西哥政府達成的一項協議，來自中美洲的尋求庇護者會被送回墨西哥，等待後續的出庭日期。不過，尋求庇護的墨西哥人則能進入美國；國土安全部一名官員表示，該項新政策的支持者認為，若是延長墨西哥人不能工作的時間，就能在第一時間阻止他們前往美國。

川普日前宣布，國土安全部政策官員沃爾夫（Chad Wolf）將擔任新任代理部長。NBC報導，沃爾夫被視為在移民議題較不強硬的官員，不過他是2018年將移民孩童與父母分開的政策起草人。

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