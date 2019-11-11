四川智造／偏離虛擬軌道15cm就嗶嗶叫　揭秘「智軌電車」黑科技

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

建設大眾運輸交通系統是城市發展的指標，不過，礙於成本、運輸需求考量，並非所有城市都適合興建捷運系統。四川宜賓近來規劃「智軌電車」，不僅具備主動防護功能，車輛行駛偏差15公分便會發出警報聲警告駕駛，其每公里建設成本僅0.5億元（單位：人民幣，以下同），僅是地鐵的14分之1。

▲智軌電車是宜賓當地極力推動的大眾運輸系統。（圖／記者曾俊豪攝）

「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動8日來到四川省中車鐵投軌道交通有限公司，體驗當地的「智軌電車」，其全名為智能軌道快運電車，結合中運量軌道交通的節能環保、運量大、準時，以及公車線路靈活，綜合成本低的特色。

採訪當天，記者坐上該公司園區內的體驗電車，並盡到駕駛室了解「智能」的一面。有別於一般公車的駕駛系統，智軌電車的駕駛室更像是高鐵或捷運的駕駛室，而且科技感十足，像是轉彎過程中，駕駛不小心偏離「軌道」，系統便立刻發出嗶嗶嗶的聲響警告駕駛。

▲▼比起一般公車，駕駛室設計更具科技感。（圖／記者曾俊豪攝）

智軌電車的駕駛指出，自己也有大客車的營業執照，不過，實際操作智軌電車，發現車身雖然長，但操控性佳，迴轉半徑小，對於路線的適應力更強。說著說著，來到直線路段，他突然伸出右手，按下右前方的「自動循跡」按鈕，接著便將手放開，讓車輛自動駕駛。

原來，智軌電車具備「主動防護」功能，可通過「自主導向」在「路徑感知」的「虛擬軌道」上運營，並融合「智能運控」實現具有軌跡跟隨能力的全電驅動新型膠輪電車軌道交通運輸系統。智軌電車還兼具軌道交通與地面道路交通的雙重屬性，且無需傳統意義上的有形物理軌道承載。

▲▼《ETtoday新聞雲》直擊智軌電車生產車間。（圖／記者曾俊豪攝）

也因此，智軌電車還被定位為中小型城市大眾運輸系統的「救星」，因為以投資成本來說，地鐵（捷運）每公里4到7億元，有軌電車1.5至2億元，單軌膠輪有軌電車1到1.5億元，智軌僅0.5億元，是地鐵的14分之1。

項目規劃人表示，宜賓市政府將選擇推動智軌電車，最主要原因就是預算，僅有200億元左右，要興建將近160公里，因此決定全力發展智軌電車，在鋪設完宜賓的路線後，還能以它中心，向四川以及其他省份拓展，未來將具備年生產100列，大修50列的智軌車輛生產能力。

▲▼智軌電車每公里建造成本僅地鐵14分之1。（圖／記者曾俊豪攝）