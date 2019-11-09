探秘苗鄉／來跳擠蘆笙、竹竿舞　興文石海「苗文化」追趕九寨溝

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

隸屬宜賓市的興文縣是四川省最大的苗族聚居縣，總人口49萬人，當中有5.1萬多人是苗族。不過，當地雖然擁有豐富的苗族文化，卻因為缺乏規劃，一直「與貧困同行」。近年來，官方結合苗族文化與喀斯特地貌資源，推廣「旅遊扶貧」，成功讓村民的收益攀升，今年4月正式退出「貧困縣」的行列。

興文縣位在四川盆地南部與雲貴高原過渡地帶，擁有豐富的喀斯特地貌，其中，又以興文石海景區最為知名，包含地表石海、中國大陸遊覽長度最大的溶洞天泉洞、地心絕景天獅洞等景觀。此外，當地還有以苗族文化為主的花山節、苗年節、四月八節等慶典活動，可以讓遊客近距離感受苗族文化。

▲苗族風情是興文石海賣點之一。（圖／記者曾俊豪攝）

「掌上蜀show第二季・兩岸新媒體體驗採訪活動」7日來到興文縣，一抵達興文石海，便看到景區門口的苗族青年與姑娘列隊歡迎客人到來。之後，苗寨前的大廣場，則上演苗族的擠蘆笙舞，這是川南最有代表性、最大眾化的蘆笙舞形式。

根據現場村民介紹，擠蘆笙至少四人，一人吹蘆笙，一人敲皮鼓確定節奏、步調，參加擠蘆笙的人員隨鼓和蘆笙的節奏起舞。如果是大型活動，參加擠蘆笙人數較多時，吹蘆笙和敲牛皮鼓者可增加人數，舞步不變，配合響亮的吼聲，體現苗家人的豪邁。

▲興文石海景區。（圖／四川在線授權ETtoday新聞雲使用）

經歷過擠蘆笙後，進到苗寨時，還有竹竿舞的關卡，這是苗族男女參與的集體舞蹈活動，也是苗族的體育競技活動。事實上，興文石海與大陸同性質景區相比，最大優勢就是苗族文化，遊客來到這邊，除了苗族歌舞，還能看到苗族的結婚習俗，而表演夫妻的「演員」，現實生活中也是真的夫妻。

今年30歲的劉駿是興文石海市場部的員工，和在景區擔任導遊的太太已經結婚七年。他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，在旅遊扶貧的帶動下，周邊很多農戶都做起生意，改開賓館、餐廳，此外，還有人當起導遊，景區對當地居民的生活改善有很大幫助。

▲在景區工作的苗族姑娘。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，現在的生活確實比以前好得多，「不過，興文的影響力在川南夠，但西北市場、外省知名度仍較低，希望景區越來越好，品牌度才好。」

事實上，當地政府已把興文石海的發展目標對準「九寨溝」。一名不願具名的官員透露，興文縣最缺乏的就是住宿資源以及星級酒店，也因此，官方決定投入150億元，希望五年的時間能夠追上九寨溝，「除了原先的自然資源，還要特別強化苗族文化。」

▲興文石海景區「大漏斗」。（圖／四川在線授權ETtoday新聞雲使用）

