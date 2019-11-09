探秘苗鄉／破舊龍袍變手繡精品裙　她賦予苗族文創新生命

▲越來越多年輕一代的苗族返鄉工作。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

作為四川最大的苗族聚居縣，宜賓市的興文縣曾是四川88個貧困縣之一，藉由推廣文化旅遊，興文在今年4月正式脫離「貧困縣」行列，不少居民對生活改善很有感。一名回鄉三年的苗族姑娘朵尼表示，過去因為經濟原因，很多姐妹都外出打工，近幾年興文發展迅速，加上又開了高鐵，所以大家都反而想回鄉發展。

採訪當天，朵尼正在門市裡招呼顧客，身上穿著苗族服飾的她，如今在當地一間苗族風情旅館的商店街開店，賣的正是苗族文創商品。她向《ETtoday新聞雲》記者透露，自己高中就到廣東讀書、工作，20多歲時，還跑到雲南開客棧。

▲朵尼如今從事文創工作，將戲袍上的手繡翻製成皮具、服裝。（圖／記者曾俊豪攝）

朵尼表示，在雲南的時候，有一天遇到一名賣繡片的老奶奶，覺得她手中的繡片很漂亮，就買了回來，然後把繡片夾在皮具上。沒想到，身邊的朋友都覺得很好看，加上自己接觸老繡，逐漸產生興趣，便投入手工皮具創作。

她指出，由於父親年邁，三年前決定返鄉發展，回家後發現，苗族有很多好東西，可是沒落之後就沒人知道，「像老繡都沒人知道，由於政府全力發展旅遊，因此希望將苗族文化推向世界。」

朵尼表示，過去很少人知道苗族刺繡等技藝，現在大家又有興趣，所以自己會開課堂。至於她賣的文創商品，則是以清末民初的手繡為主，到各地去找好的手繡，重新製成衣服、裙子或是包包，賦予它們新的生命。

▲苗族文化推動興文當地振興經濟。（圖／記者曾俊豪攝）

在向記者介紹的時候，朵尼從貨架上拿出一條裙子，上面繡著兩條金色的龍。她說，裙子上方的刺繡來自戲袍的龍袍，過去的年代，刺繡作品很多都是手工的。由於老的東西有污漬，她必須要把好的部分挖掘出來，重新創作，「光弄完裙子就花了四個月，網上可以賣上萬（人民幣，以下同），這邊展示，賣幾千都可以。」

至於返鄉後的生活變化，她說，「 我們這裡之前是貧困縣，好多姐妹都想出去，現在大家都回來了。因為近年來，興文發展迅速，高鐵又開了，交通更加便利，大家都想著往家裡發展。」

▲興文石海景區創造許多工作機會。（圖／記者曾俊豪攝）