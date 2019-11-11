四川智造／無人機結合全像投影打造「元素眾」　 業者：有企業能做

▲《蜘蛛人：離家日》大魔王元素眾是以無人機結合全像投影技術合成。（圖／翻攝《蜘蛛人：離家日》預告）

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

《蜘蛛人：離家日》當中的反派秘密客將無人機結合全像投影技術，打造出大魔頭「元素眾」，不少人期待無人機將不再只是記錄影像或噴灑農藥。對此，四川一間無人機公司業者指出，從業內來看，電影中的技術有些企業能做，但是將無人機結合投影技術成本很高，目前僅能侷限小會議室。

宜賓市是四川重要的工業城市，過去以白酒、化工輕紡、機械製造等領域為主，近年實施升級傳統產業和發展新興產業的「雙輪驅動」戰略。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動8日前往宜賓，參觀研發無人機的四川翼空智控科技有限公司時，電影中的情節成為討論焦點。

▲▼四川翼空科技以生產商用無人機為主。（圖／記者曾俊豪攝）

公司總經理王珂接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，公司成立於2017年，由於民用無人機市場幾乎是大疆的天下，因此公司成立之初便百分之百投入商用無人機市場，發展災情探測、地理位置監控以及農業用無人機。以農業用無人機為例，將銷往跟中國大陸友好的非洲與東南亞。

他表示，當初看了電影之後，便與當地一間研發投影技術的公司洽談合作，希望推出類似產品，不過難度不小，「從業內來看，有些企業能做，但成本很高，因為無人機要內建投影功能，目前侷限小會議室，並且需要特定場景。不過，現在科技進步太快，也許不久將來就會出現這種產品。」

▲四川翼空智控科技有限公司總經理王珂。（圖／記者曾俊豪攝）

有別於無人機的科幻功能，王珂表示，公司除了生產研發新產品外，也透過無人機教學課程「培養用戶習慣」，開發的無人機課程分成專業級與科普課程，專業級課程長一個月，從早到晚，有理論與實踐；至於科普課程則以校園為主，一學期有8堂課、26堂課，從小學低年級、高年級、初中，甚至到高中等。

據了解，翼空智控2018年初在宜賓臨港經濟技術開發區建設無人機生產基地、試飛基地和教育培訓基地，其中，生產基地面積約10000平米，有年產10萬台教育無人機生產線，年產1000台警用特種無人機生產線，年產1000套無人機反制系統生產線等，投資約2000萬元（單位：人民幣，下同）。預計2020年實現產值5000萬元。

▲使用VR眼鏡模擬無人機拆裝。（圖／記者曾俊豪攝）